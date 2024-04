Ενα χρόνο μετά το Desert in your Eyes ο Monsieur Minimal μας παρουσιάζει το δεύτερο single, με τον τίτλο “Anatolia” μέσα από το πολυαναμενόμενο επερχόμενο αγγλόφωνο άλμπουμ του, έβδομο στην σειρά, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2024.

To “Anatolia” είναι ένα μεσογειακό, ορχηστρικό, ψυχεδελικό μουσικό αποτύπωμα επηρεασμένο από τους ήχους της ανατολής και σε συνέχεια του αγαπημένου ήχου του “Easteria” album. Γράφτηκε κατά την παραμονή και περιήγηση του Monsieur Minimal στην χώρα της Αιγύπτου, μετά τη συναυλία που έδωσε στην Αλεξάνδρεια τον περασμένο Μάιο.

To νέο άλμπουμ του Monsieur Minimal θα λέγεται “Seven (From East to West)” μιας και πρόκειται για το έβδομο προσωπικό άλμπουμ του αγαπημένου μας καλλιτέχνη και θα έχει αναφορές από τους αγαπημένους ήχους της ανατολής ως αυτούς της δύσης σε ένα ιδιαίτερο μουσικό παζλ έτσι όπως μόνο ο Monsieur Minimal μπορεί να συνδυάσει και να παντρέψει μέσα από το μοναδικό pop φίλτρο του και την ιδιαίτερη αισθητική του.