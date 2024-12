Ένα χρόνο μετά την συναρπαστική του εμφάνιση, ο Monsieur Minimal, επιστρέφει στο club του Μύλου, για να μας παρουσιάσει το νέο του συναρπαστικό άλμπουμ κι όχι μόνο!

Υστέρα από την περιοδεία του σε Ελλάδα και Τουρκία και με το νέο του συναρπαστικό άλμπουμ “Seven {From East to West}”, στο ήδη πλούσιο βιογραφικό του, ο Monsieur Minimal επιστρέφει στο Club του Μύλου για να μας παρουσιάσει τα νέα του τραγούδια σε ένα χειμωνιάτικο, ζεστό, απελευθερωτικό μα πάνω από όλα γεμάτο συναισθήματα live, το οποίο θα περιλαμβάνει φυσικά κι όλες τις παλιότερες, αγαπημένες «Μινιμαλιστικές» – και όχι μόνο – επιτυχίες του!

Με επτά προσωπικά άλμπουμ, πολυάριθμες επιτυχίες σε Ελλάδα και εξωτερικό και την καλαίσθητη vintage pop να βρίσκεται πάντα στο κέντρο του κάδρου τα τελευταία χρόνια, ο Monsieur Minimal είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που έχει καταφέρει σε κάθε του νέο δίσκο να δημιουργεί ένα διαφορετικό μουσικό καμβά χωρίς να φοβάται να πειραματιστεί σε νέα μονοπάτια… και με κάποιο μαγικό τρόπο να το κάνει πάντα με επιτυχία!

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:30

Μύλος Club – Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310510081

Προπώληση 10€ (early bird) / 12€ – Tάμείο 15€

Τα εισιτήρια είναι θεάματος και δεν περιλαμβάνουν ποτό!

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com