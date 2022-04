To Easteria album γίνεται sold out κι ο Monsieur Minimal κλείνει τον κύκλο του και το γιορτάζει οπτικοποιώντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια, του άλμπουμ, με τον τίτλο White and Black Angel.

To White and Black Angel είναι ένα 8λεπτο τραγούδι που ακροβατεί ανάμεσα στην vintage soft-rock και την neosoul.

To video είναι σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μούχταρη και τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία και στην Ελλάδα.

To album του Monsieur Minimal, με τον περιπαικτικό τίτλο Easteria (ένα λογοπαίγνιο που προκύπτει από τις λέξεις East + Hysteria) κυκλοφορεί σε Βινύλιο, Cd και ψηφιακά, από την Mo.Mi.Records και σύντομα θα επανεκδοθεί σε νέα αντίτυπα βινυλίου.

Ένα αγγλόφωνο, κιθαριστικό άλμπουμ πιστό στον vintage ήχο των 70s αλλά και με την προσθήκη νέων επιρροών όπως αυτών της soul, της blues και της μεταμοντέρνας ψυχεδέλειας πάντα μέσα από το ξεχωριστό φίλτρο της καλαίσθητης POP που χαρακτηρίζει τον Monsieur Minimal όλα αυτά τα χρόνια και τον κατατάσσει πλέον ως one οf a kind pop aesthete για την Ελληνική ανεξάρτητη μουσική σκηνή.

You called me last night

You said you wanted tο hear my voice

You told me goodbye

And then you left me in the dark

Your words were like fire

That really wanted to hurt me

Stuck inside my head

Like a shadow in a dream

But

I need you love to make me feel

And need your love to make me sing

And i need your love to make my cry

And i need your love to take me high

And I need your love to make be

And I need your love to make me scream

And I need your love, need your love, need your love

This lonely night

i want you to think of me

This endless night

I wanna to forget

Call me tonight

I wanna hear your voice again

Tell me a lie

And take my pain away

Cause

I need you love to make me feel

And need your love to make me sing

And i need your love to make my cry

And i need your to you take me high

And I need your love to make be

And I need your love to make me scream

And I need your love, need your love, need your love