Ο δίσκος “Mystic emotions” είναι μια ιδιαίτερη μουσική πρόταση από την κιθαρίστρια και ερμηνεύτρια Χαριτίνη Πανοπούλου. Πρόκειται για ένα album με 9 διασκευές pop και rock τραγουδιών της ξένης μουσικής σκηνής, για σόλο κλασική κιθάρα και φωνή.

Από την δεκαετία του ’60 και το ”Bang Bang” της Cher, μέχρι το 2012 και το ”Video games” της Lana del Rey. Τραγούδια από θρυλικά συγκροτήματα, όπως το ”Yesterday” των ”The Beatles” και το ”Dream on” των Aerosmith, παίρνουν μια ακουστική εκδοχή, αναδεικνύοντας την πολυφωνία ενός μόνο οργάνου, της κλασικής κιθάρας, και παράλληλα την ευρεία γκάμα ερμηνείας της Χαριτίνης.

Με την ζεστή της φωνή μας ταξιδεύει σε κορυφαία τραγούδια όπως το ”Αll by myself” του Eric Carmen και το ”Every breath you take” των Police, γεμάτα έντονα συναισθήματα, συνοδεύοντας ταυτόχρονα με την κιθάρα της και δίνοντας μια φρέσκια σολιστική εκδοχή σε αυτές τις μελωδίες που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Οι διασκευές στην κιθάρα είναι του διεθνούς φήμης μουσικού και Έλληνα σολίστ της κλασικής κιθάρας, Παναγιώτη Μάργαρη.

Ο δίσκος κυκλοφορεί από τον Ιούλιο του 2022 σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες spotify, deezer κ.α, στο youtube με videoclip, αλλά και σε φυσικό προϊόν όλα τα δισκοπωλεία της Ελλάδας και σε επιλεγμένα καταστήματα του εξωτερικού, από την Heaven music.

