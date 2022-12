Η Νέλυ Αλιγιζάκη είναι γεννημένη στην Αθήνα και ασχολείται με τη μουσική, το τραγούδι και το χορό από πολύ νεαρή ηλικία. Σπούδασε κλασσικό πιάνο στο Εθνικό Ωδείο και αργότερα φωνητική, με επιπλέον σπουδές στον κλασσικό χορό αλλά και ισπανικούς χορούς, και ετήσιες εξετάσεις στην Ακαδημία του Λονδίνου.

Ξεκίνησε ζωντανές εμφανίσεις σε γνωστές μουσικές σκηνές της Αθήνας όπως Ghost House, Remedy Live Club, Μπαράκι του Βασίλη κ.α., ενώ συμμετείχε σε συναυλία-αφιέρωμα στους Μ. Χατζιδάκι – Μ. Θεοδωράκη που πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε (Επετειακή Συναυλία για το συμπλήρωμα 90 χρόνων απ’ τη γέννηση των δύο σημαντικών συνθετών).

Η νέα της δισκογραφική δουλειά διαφέρει από τις τρείς προηγούμενες, “ένα βλέμμα”, “μια βόλτα η ζωή μας” και “σε ένα αύριο”. Έχει αγγλόφωνο στίχο και με επιρροές από παλιότερες, αγαπημένες εποχές. Το The Zoo είναι ένα project που ξεκίνησε μαζί με τον αδερφό της Mel, επίσης μουσικό/τραγουδιστή και αναφέρεται στη ζωή – για ποια πράγματα αξίζει να παλέψει ένας άνθρωπος και τί είναι τελικά σημαντικό…

Την κυκλοφορία του The Zoo, όπως και των υπόλοιπων ξένων κομματιών, ανέλαβε η Νέλυ, καθώς ο αδερφός της έφυγε νωρίς. Μετά από πολύ καιρό και με αρκετές δυσκολίες, κατάφερε να ολοκληρώσει τη δουλειά που ξεκίνησαν μαζί. Το project είναι αφιερωμένο στη μνήμη του…

Μουσική-στίχοι: Mel Αλιγιζάκης

Baby love this silent war, silent pain, raw deception

all along we are machines without a brain, no reception

in a constant pace we race, an endless chase, with no exeption

well I want to know and live a real life, with you, but you say

baby, baby let’s go to the zoo, I want to the zoo, let’s go to,

baby, baby let’s go to the zoo, that’s all I want

baby love, why we come and go like the sand, cold perception

let us join in the stream, and find out and find out and find you but you say

baby, baby let’s go to the zoo, I want to the zoo, let’s go to,

baby, baby let’s go to the zoo, let’s go to the zoo, I want to

baby, baby let’s go to the zoo, I want to the zoo, let’s go to,

baby, baby let’s go to the zoo, let’s go to the zoo, that’s what I (want)

what a life

what a shame

baby, baby let’s go to the zoo, I want to the zoo, let’s go to,

baby, baby let’s go to the zoo, let’s go to the zoo, that’s what I want…

Cause I don’t want to know

what a shame