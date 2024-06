Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών & το Principal Club Theater μας προσκαλούν να γιορτάσουμε όλοι μαζί το φως, την ξεγνοιασιά, την αλμύρα… μας προσκαλούν να υποδεχτούμε επιτέλους το Καλοκαίρι. Την Τετάρτη 12 Ιουνίου λέμε όλοι μαζί «Hello summer» παρέα με τους Nouvelle Vague και τους Les Au Revoir. Mε ελεύθερη είσοδο, με φρέσκια διάθεση, με ατμοσφαιρικές μουσικές… αφήνουμε την καλοκαιρινή αύρα να μας παρασύρει στην αυλή της Μονής Λαζαριστών.

Οι Nouvelle Vague επιστρέφουν στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών για μια νύχτα μουσικής ευφορίας γεμάτη όνειρα, μελωδίες, χορό, αθωότητα, αλλά και ερωτισμό. Το καλοκαίρι είναι εδώ και η χαλαρωτική φρεσκάδα των Nouvelle Vague έρχεται να μας δροσίσει. Να φέρει το χαμόγελο στα πρόσωπά μας και να μας ταξιδέψει σε συναρπαστικές μουσικές διαδρομές. Πριν τους Nouvelle Vague οι Les Au Revoir θα ξεκινήσουν αυτή την υπέροχη βραδιά…

Should I Stay Or Should I Go?

Είκοσι χρόνια μετά το ντεμπούτο τους, οι Nouvelle Vague συνεχίζουν να εξελίσσονται. Πέρασαν οκτώ χρόνια από την κυκλοφορία του I Could Be Happy, του τελευταίου άλμπουμ που δημιούργησαν μαζί οι Marc Collin και Olivier Libaux. Με τον τραγικό θάνατο του Olivier πριν από δύο χρόνια, το γκρουπ έχασε ένα από τα δημιουργικά μυαλά του, έναν λαμπρό και ολοκληρωμένο συνθέτη. Ο Marc Collin, που πλέον έχει μείνει μόνος στο τιμόνι των Nouvelle Vague, κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό το έβδομο άλμπουμ τους, Should I Stay Or Should I Go?.

Η έμπνευση για το καινούργιο άλμπουμ των Nouvelle Vague, γεννήθηκε απρόσμενα στον Marc Colin. Ήταν τότε που συνάντησε την Alonya σε ένα πάρτι και την κάλεσε στο στούντιο του. Αφού του τραγούδησε μια «καταπληκτική» εκδοχή του Should I Stay Or Should I Go των The Clash, η ιδέα και ο τίτλος για το νέο άλμπουμ είχαν βρεθεί. Με το Should I Stay Or Should I Go?, οι Nouvelle Vague συνεχίζουν την παράδοση τους. Στόχος είναι να ανανεώνουν κλασικά κομμάτια και να μας προσκαλούν να τα ανακαλύψουμε εκ νέου ενισχύοντας τη διαχρονική επιδραστικότητα της μουσικής μας κληρονομιάς. Έρχονται στη Θεσσαλονίκη με το νέο άλμπουμ και με τις υπέροχες τραγουδίστριες, Alonya και Marine Quéméré να ερμηνεύουν τα νέα τραγούδια τους – αλλά και τα παλιότερα, που τόσο έχει αγαπήσει το ελληνικό κοινό.

Η συνεργασία των Marc Collin και Olivier Libaux ξεκίνησε το 1998, αλλά η ιδέα για τους Nouvelle Vague πήρε σάρκα και οστά το 2004 λόγω της κοινής τους αγάπης για τη new wave και post punk σκηνή των 80’s. Μουσικοί και παραγωγοί και οι ίδιοι, είχαν μια ιδέα πρωτότυπη, εξωφρενικά απλή και όπως αποδείχθηκε, άκρως αποτελεσματική: «Πήραμε τα τραγούδια που αγαπήσαμε στα νιάτα μας και φτιάξαμε έναν concept δίσκο με απροσδόκητες διασκευές τους». Αποφάσισαν να δώσουν στα ακούσματα της εφηβικής τους ηλικίας μία νέα χροιά. Σκοπός ήταν να παρουσιάσουν περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλή κομμάτια της περιόδου σε επανεκτελέσεις. Βασισμένες σε λιτές ενορχηστρώσεις, με στοιχεία bossa nova, jazz και 60s pop.

Ιδιοφυές ανακάτεμα με μοναδική αισθητική & φρεσκάδα

Αυτό το ιδιοφυές ανακάτεμα τους χάρισε άλλωστε και το όνομά τους: Nouvelle Vague. Η γαλλική μετάφραση του new wave ή της bossa nova.Το μουσικό υβρίδιο της διασταύρωσης βραζιλιάνικων κυρίως παραδοσιακών μουσικών με τη jazz. Όπως όλα τα «νέα κύματα» στην ιστορία της τέχνης που στοχεύουν στην ανανέωση κατεστημένων δομών, μορφών και αντιλήψεων, το πρώτο άλμπουμ των Nouvelle Vague αρχικά σχεδιάστηκε ως ένας προσωπικός φόρος τιμής με επανεκτελέσεις στα post-punk τραγούδια των 90s. Η χρονική συγκυρία όμως σε συνδυασμό με τον παράδοξο συνδυασμό post-punk bossa nova και αιθέριων γυναικείων φωνητικών, τους πρόσφερε απροσδόκητα παγκόσμια αναγνώριση!

Τι είναι λοιπόν αυτό που οδήγησε στην επιτυχία των Nouvelle Vague;

Σύμφωνα με τον Marc Collin οι διασκευές σε τραγούδια των XTC, Public Image Limited, Josef K και Joy Division επιτάχυναν την post punk αναβίωση των 2000s, καθώς τα συγκροτήματα που διασκεύασαν οι Nouvelle Vague αποδείχτηκαν τεράστια επιρροή στην alternative rock σκηνή: «Ήταν η σωστή στιγμή, το σωστό timing για να αρχίσουμε να συζητάμε για τη post-punk.»

O ίδιος δηλώνει οπαδός της μελαγχολικής μουσικής. Θεωρεί ότι οι διασκευές των Nouvelle Vague επέτρεψαν σε ένα κοινό που είχε απορρίψει τον ήχο των 80s

«Υπάρχει μια μελαγχολία στους Cure, και η bossa nova είναι επίσης μια μελαγχολική μουσική. Η πρώτη ιδέα που είχα ήταν να διασκευάσουμε το Love Will Tear Us Apart, ένα λυπητερό τραγούδι, που αν το ερμηνεύσεις με ένα στυλ που κρατά τη μελαγχολία, αποκαλύπτει το τραγούδι, το αναδεικνύει με διαφορετικό τρόπο».

Νομίζω ότι οι άνθρωποι συγκινήθηκαν από αυτό, νομίζω ότι απευθύνθηκε σε ανθρώπους που δεν είχαν ακούσει τους Joy Division ή τους Tuxedomoon επειδή δεν τους άρεσε ο ήχος των 80s – και τελικά αν απλώς κρατήσεις τη μελωδία και τους στίχους, θα αγαπήσεις το τραγούδι».

Collin

Τέλος, ο Collin εντοπίζει άλλον ένα παράγοντα, που δεν σχετίζεται με τη μουσική: «Νομίζω ότι το να είσαι Γάλλος είναι ίσως το 50% της επιτυχίας του έργου. […] Πολλοί μου λένε ότι μόνο οι Γάλλοι θα τολμούσαν να το κάνουν αυτό, γιατί… οι περισσότεροι στη Γαλλία, δεν ακούνε τους στίχους. Δεν ήξερα για τι πράγμα μιλούσε το Love Will Tear Us Apart, ξέρετε, δεν ήξερα την ιστορία του Ian Curtis. Και, φυσικά, είναι και τα κορίτσια που τραγουδούν με την γαλλική προφορά τους. Ο κόσμος το λατρεύει αυτό παντού στον κόσμο, οπότε ήταν πραγματικά μέρος της επιτυχίας, νομίζω». Δεν επαναλαμβάνονται. Δεν ακολουθούν μια συνταγή. Και φυσικά δεν αντιγράφουν. Παράγουν αυθεντική μουσική που συνδυάζει μια μοναδική αίσθηση νοσταλγίας και μελαγχολίας με μια αισιοδοξία και έναν αέρα ανανέωσης. Με κάθε νέα κυκλοφορία τους, οι Nouvelle Vague επιβεβαιώνουν τη θέση τους στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Με κάθε νότα, οι Nouvelle Vague καταφέρνουν να μαγέψουν το ακροατήριό τους. Να το οδηγήσουν σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και ανατροπές. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τη νέα τους δουλειά. Κυκλοφόρησε 20 χρόνια μετά το ντεμπούτο τους (που έγινε δισκογραφικό φαινόμενο, πουλώντας πάνω από 200.000 αντίτυπα).

Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει επιτυχίες όπως Should I Stay or Should I Go?, This Charming Man, You Spin Me Around, Rebel Yell, Only You και Shout.

Μάλιστα η reggae εκδοχή του Shout (Feat. Bijou & Marine Quéméré) των Tears for Fears, ήταν το πρώτο single που κυκλοφόρησε τονίζοντας τη διαχρονικότητα του μηνύματος του μέσω της επιδέξιας μεταφοράς του ως ένα τραγούδι διαμαρτυρίας στο Kingston της δεκαετίας του 1970.

Αυτή τη φορά, υπάρχουν περισσότερα τραγούδια που βρίσκονται πιο κοντά στην ποπ. Αν και έχουν τις ρίζες τους στη μετα-πανκ εποχή, όπως για παράδειγμα το Rapture των Blondie επανασχεδιασμένο ως θέμα ταινίας νουάρ, η soul μπαλάντα You Spin Me Round των Dead Or Alive, μια διαφορετική εκδοχή του The Look Of Love των ABC.

«Ήθελα εδώ και πολύ καιρό να διασκευάσω το What I Like Most About You Is Your Girlfriend», λέει ο Collin. «Δεν ξέρω τι έγινε στην Αγγλία, αλλά στη Γαλλία αυτό δεν ήταν ένα δημοφιλές τραγούδι. Ήθελα να το κάνω για να το ανακαλύψει το κοινό…».

Με την απόλυτα μοναδική τους αισθητική και τον ιδιαίτερο feel good τρόπο τους, φέρνουν τη φρεσκάδα που τόσο έχουμε ανάγκη.

LES AU REVOIR

Με ρετρό διάθεση και επιρροή από τους ρομαντικούς συνθέτες και τροβαδούρους όλων των εποχών, οι Les Au Revoir παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη Indietronica και Lounge ακουστική που περικλείει ατμοσφαιρικούς Bossa Nova και Swing ρυθμούς που ανεπαίσθητα θα οδηγήσει τους ακροατές να λικνιστούν αιθέρια! Με άρτιες ερμηνείες και προσεγμένη σκηνική παρουσία το ρεπερτόριο τους περιλαμβάνει αποκλειστικά τραγούδια άλλων καλλιτεχνών διασκευασμένα μέσα από το δικό τους προσωπικό πρίσμα σε Bossa Nova, Swing, Latin και Lounge ρυθμούς…

Οι Les Au Revoir δίνουν νέα πνοή σε κλασικές συνθέσεις του χθες όπως “Θα Ξανάρθεις”, “Οι Θαλασσιές σου οι Χάντρες”, “Άσε με να Φύγω”, “Πολλές Φορές”, “Εσένα Που Σε Ξέρω Τόσο Λίγο”, “Λαός και Κολωνάκι”, “Ti Voglio / Σε Θέλω” και πολλές άλλες.

Το φετινό καλοκαίρι επιστρέφουν ανανεωμένοι με νέα φωνή στην σύνθεση τους, την ταλαντούχα ερμηνεύτρια Χριστίνα Τσοντίλη, και μας υπόσχονται για ακόμα μια φορά μοναδικές ζωντανές εμφανίσεις γεμάτες κέφι, χορό και χαμόγελα!

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

Ώρα έναρξης: 20.30

Μονή Λαζαριστών – Θεσσαλονίκη

Είσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες στο 2310.589200