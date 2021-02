Οι Nto Diesi, η αγαπημένη ερμηνεύτρια και στιχουργός Πένυ Ραμαντάνη και ο συνθέτης και εξαιρετικός κιθαρίστας Δημήτρης Νίτης, το 2019 κυκλοφόρησαν από το Ogdoo Music Group το πρώτο album του σχήματος με τον τίτλο «Δε φοβάμαι το αύριο». Σήμερα που δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να φοβόμαστε το αύριο, ο τίτλος παίρνει σίγουρα μια άλλη διάσταση.

Ο δίσκος τους, ένα εξαιρετικό δείγμα της σύγχρονης ελληνικής pop-rock σκηνής έκλεινε με το μοναδικό αγγλόφωνο τραγούδι του album με τίτλο “One against the world”, έναν ύμνο στην αληθινή αγάπη που ανθίζει μέσα στο χάος του κόσμου που παραπαίει.

Οι Nto Diesi έδωσαν εικόνα στο τραγούδι τους, στέλνοντας σε όλους μας ένα τρυφερό μήνυμα ελπίδας και δύναμης, ένα χελιδονάκι της πρώιμης άνοιξης που έχει έρθει πριν την ώρα της να απαλύνει τους φόβους και να μας πάρει λίγη από τη συσσωρευμένη κούραση ενός χρόνου που μοιάζει αιώνιος.

Ένα κορίτσι με μία κιθάρα τραγουδάει πλάι στη φωτιά και μοιράζεται το νόημα που αποκτούν αίφνης όλα, όταν αγαπάς αληθινά, έστω και έναν άνθρωπο.

Στίχοι

We built a castle with our hands

Bleeding and laughing with our hearts

We‘re holding hands where there is no war

Lying and crying no more

We breathe destiny, we breathe love

It’s only you and me, it’s one against the world

We made a faith to believe

Pouring love to wounds to heal

We gave a meaning to this trip

We make “forever” just a drip

We breathe destiny, we breathe love

It’s only you and me

It’s one against the world