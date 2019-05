O Benjamin Clementine έρχεται για μια μοναδική εμφάνιση στην Τεχνόπολη!

Μετά την πρόσφατη περιοδεία του με τον David Byrne σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, ο Benjamin Clementine μόλις ανακοίνωσε μια ειδική σειρά συναυλιών στην Ευρώπη από τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2019.

Με τον τίτλο ‘An Evening With Benjamin Clementine & His Parisian String Quintet‘, η μοναδική live εμπειρία του Clementine θα υποστηρίζεται μουσικά από πέντε έγχορδα από τη Γαλλία, ανάμεσά τους και η Barbara Le LiePvre στο τσέλο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς ο Clementine θα παρουσιάσει τραγούδια μέσα από το βραβευμένο με Mercury Prize album του At Least For Now (2015) και το album I Tell A Fly (2017) τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως, χαρίζοντας στον Clementine το επωνύμιο «ένας μουσικός George Orwell της εποχής μας».

Αυτές θα είναι και οι μοναδικές live εμφανίσεις του Clementine στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού του 2019.

Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Ώρα έναρξης: 21.00

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Τιμές εισιτηρίων: 37 ευρώ (καθήμενοι) , 25 ευρώ (όρθιοι) , 20 ευρώ (άνεργοι, ΑΜΕΑ)

Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr