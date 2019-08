Ο Bryan Adams για μια μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ!

Ο Bryan Adams έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία!

Μετά την κυκλοφορία του 14ου άλμπουμ του, τον Μάρτιο του 2019, με τίτλο Shine a light, ακολουθεί μια σειρά συναυλιών του «Shine a light World Tour» σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδά, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αθήνα επιλέχθηκε ως προορισμός από τον θρυλικό καλλιτέχνη και στις 18 Νοεμβρίου του 2019 αναμένεται να μαγέψει το Αθηναϊκό κοινό με την μοναδική του φωνή και ερμηνεία.

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης με 40 χρόνια καλλιτεχνική πορεία έγινε γνωστός με τις διαχρονικές επιτυχίες του Straight from the heart, Everything I do, Summer of 69, All for Love κ.α. Πέραν της αδιαμφισβήτητης καλλιτεχνικής του διαδρομής, ο σπουδαίος δημιουργός έχει ασχοληθεί εκτενώς με την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το προσφυγικό, την φροντίδα σεισμοπαθών και άλλων σημαντικών κοινωνικών θεμάτων. Ως φωτογράφος έχει παρουσιάσει έργα του σε περιοδικά μόδας, σε βιβλία και σε εκθέσεις.

Η πορεία του έχει αποδείξει ότι είναι ένα ανήσυχο πνεύμα που δεν φοβάται να πειραματιστεί και πως το μουσικό του ταξίδι δεν έχει όρια και στερεότυπα. Το καινούργιο του άλμπουμ απαρτίζεται από 12 νέα τραγούδια με ρυθμούς rock, pop και R&B. Το ντουέτο του με την Jennifer Lopez “That’s How Strong Our Love Is” αναμένεται να είναι ένα μελλοντικό all time classic.

Τα εισιτήρια θα διατίθενται από την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019 μέσα από το www.viva.gr, στο τηλεφωνικό κέντρο 11876, καθώς και από τα φυσικά σημεία πώλησης εισιτηρίων της viva.

Info Box:

Που: Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ο.Α.Κ.Α.

Πότε: 24 Νοεμβρίου 2019

Ώρα έναρξης: 20:30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Vip Ζώνη: 150€

Αρένα όρθιοι 59€

Α Ζώνη: 69€

Β Ζώνη: 59€

Γ Ζώνη: 49€

Δ Ζώνη: 39€