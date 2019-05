Ο Hozier έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Release Athens, μαζί με τη Róisín Murphy, τους Hooverphonic και τους JoyCut!

O Hozier, ένας από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς της δεκαετίας που διανύουμε, έρχεται στο Release Athens 2019, την Κυριακή 23 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού! Ο Ιρλανδός συνθέτης και τραγουδιστής έγινε διάσημος με το ομώνυμο ντεμπούτο album του, το 2014, και κυρίως με το συγκλονιστικό “Take Me To Church”, με το οποίο κατέκτησε, στην κυριολεξία, ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή θα είναι η πρώτη του εμφάνιση στην χώρα μας, όπου ήδη αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα ονόματα των τελευταίων ετών!

Ο Andrew Hozier-Byrne, όπως είναι το πλήρες όνομά του, είναι ένας πολυβραβευμένος μουσικός, singer-songwriter από την Ιρλανδία. Το νο 1, ντεμπούτο album του,”Hozier”, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2014 και περιέχει το πολυπλατινένιο, υποψήφιο για Grammy, τραγούδι-ύμνο “Take Me To Church”, το οποίο αργότερα χάρισε στον Hozier τον τίτλο του Καλύτερου Τραγουδιού στα Ivor Novello Awards του 2015. Ο δίσκος περιείχε επίσης το αισιόδοξο up-tempo “Someone New”, το γεμάτο συναίσθημα “Work Song” και το “From Eden” που είχε ξεχωρίσει από νωρίς.

Το 2016, ο Hozier κυκλοφόρησε το τελευταίο κομμάτι του album, “Cherry Wine”, σε single με φιλανθρωπικό σκοπό, επιδιώκοντας να αφυπνίσει το κοινό για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, χαρίζοντας παράλληλα όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του σε οργανισμούς καταπολέμησης τέτοιων φαινομένων. Στο υπέροχο video πρωταγωνίστησε η 3 φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, Saoirse Ronan. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου του album, η συνέχεια ήρθε με το κομμάτι “Better Love”, που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας “The Legend Of Tarzan”.

Το καταπληκτικό “Nina Cried Power” EP ακολούθησε τον Σεπτέμβριο του 2018, με τη συμμετοχή της θρυλικής soul / gospel τραγουδίστριας Mavis Staples και του εμβληματικού μουσικού Booker T Jones στο όργανο. O Hozier έχει αφιερώσει το ομώνυμο τραγούδι στην Staples, αλλά και την κληρονομιά που άφησαν στη μουσική καλλιτέχνες όπως οι Nina Simone, Joni Mitchell, Billie Holiday, James Brown, Bob Dylan, Woody Guthrie. Ο πολυαναμενόμενος δεύτερος δίσκος του, “Wasteland, Baby!”, θα κυκλοφορήσει την 1η Μαρτίου.

Τα πρόσφατα shows που έδωσε ο Hozier, αλλά και η δισκογραφική επιστροφή του, έχουν γίνει δεκτά με διθυραμβικά σχόλια από το σύνολο των Μέσων. Οι κριτικές αναφέρουν πως «η τρομερά δεμένη μπάντα που συνοδεύει τον Hozier έδωσε τέτοια οντότητα και αρμονία που τα τραγούδια του έχουν πλέον ανυψωθεί στη σφαίρα του ουράνιου».

«Είναι πολύ σπάνιο να εμφανίζεται ένας αυθεντικά χαρισματικός μουσικός και τραγουδιστής –και ο συγκεκριμένος αποτελεί αιτία για γιορτή». / Evening Standard

«Η επιστροφή αυτού του soul man τροφοδοτείται από μία σαγηνευτική δύναμη». / Guardian

H Róisín Murphy, η βασίλισσα της electronic/dance/pop σκηνής, και οι Hooverphonic, το αγαπημένο electro/dream/pop συγκρότημα από το Βέλγιο, είναι τα δύο διεθνή ονόματα που θα πλαισιώσουν τον Hozier, την Κυριακή 23 Ιουνίου στο Release Athens 2019!

Η διάσημη Ιρλανδή καλλιτέχνις, πρώην τραγουδίστρια των Moloko και αδιαμφισβήτητο fashion & style icon, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με κάθε της νέα κίνηση. Η μουσική της συνδυάζει ιδανικά ένα σωρό είδη (pop, electronica, house, disco) με μία avant-garde ευαισθησία, ενώ η σκηνική της παρουσία παραμένει μοναδικά γοητευτική και εκκεντρική, με μία συνεχή εναλλαγή ενδυματολογικών επιλογών.

Απρόβλεπτη, προκλητική, άμεση και περιπετειώδης, η Róisín Murphy ξεχώρισε από το ξεκίνημά της, το 1994, όταν σχημάτισε τους Moloko, μαζί με τον Mark Brydon, δίνοντας μία νέα πνοή στην ηλεκτρονική pop. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από trip-hop και funk, γνώρισαν τεράστια επιτυχία με τα πασίγνωστα “Sing It Back”, “The Time Is Now”, “Forever More”, κερδίζοντας ταυτόχρονα και την αποδοχή όλων των κριτικών.

Το 2005, παρουσίασε το ντεμπούτο solo album της, “Ruby Blue”, και το 2007 θριαμβεύει με το “Overpowered”. Μετά τη γέννηση των δύο παιδιών της, επέστρεψε με απίστευτο δυναμισμό το 2015, κερδίζοντας μία υποψηφιότητα για το επίζηλο Mercury Prize με το τρίτο της album, “Hairless Toys”, ενώ την επόμενη χρονιά τα πηγαίνει εξίσου καλά με το “Take Her Up To Monto”.

Στο τέλος του 2018, παρουσίασε τέσσερα νέα τραγούδια, με το “Jacuzzi Rollercoaster” να ξεχωρίζει, όπως και το video που σκηνοθέτησε η ίδια. Ηχογραφημένα σε συνεργασία με τον ανερχόμενο DJ Maurice Fulton, αποτελούν ένα ακόμα ζενίθ σε μια καριέρα που δεν δείχνει κανένα σημάδι κούρασης και επανάληψης. Ευφορική και ολοκληρωτική pop, πανέξυπνοι στίχοι και μόνιμη αφορμή για χορό!

Το βράδυ της 23ης Ιουνίου, αυτό θα επιβεβαιωθεί με τον πιο εμφατικό τρόπο, με καταπληκτικά τραγούδια, τόσο από την solo καριέρα της όσο και από την εποχή των Moloko, όπως τα “Sing it Back”, “Overpowered”, “You Know Me Better”, “Let Me Know”, “Forever More”, “Flash Of Light”, “All My Dreams”, “Exploitation”, “The Time Is Now”, “Ten Miles High”, “Plaything”, “House Of Glass”, “Jacuzzi Rollercoaster”!

Oι Hooverphonic επίσης δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Το ελληνικό κοινό τους έχει αγαπήσει από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν στο ευρωπαϊκό μουσικό στερέωμα.

Υπεύθυνοι για μερικές από τις πιο υπέροχες μελωδίες που έχουμε ακούσει τα τελευταία 25 χρόνια, οι Alex Callier και Raymond Geerts, έχουν κατορθώσει να συνδυάσουν με μοναδικό τρόπο στοιχεία από alternative rock, electro-pop, trip-hop, dream-pop με μία ρομαντική κινηματογραφική αισθητική που συχνά φέρνει στο νου ακόμα και τον Ennio Morricone.

Στις 23 Ιουνίου, θα ξανακούσουμε live όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους: “Mad About You“, “Eden“, “Inhaler“, “2 Wicky“, “Jackie Cane”, “Sometimes”, “Club Montepulciano“, “Vinegar & Salt”, “This Strange Effect“, “Gentle Storm”, “Amalfi” και πολλά ακόμα τραγούδια, ιδανική συντροφιά για μια καλοκαιρινή Κυριακή, παρέα με τον Hozier και την Roisin Murphy.

O τελευταίος δίσκος τους, “Looking For Stars”, 10ος της καριέρας τους, κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, χαρίζοντάς μας δύο πανέμορφα singles, το σαγηνευτικό “Romantic” και το funky “Uptight”, που έχουν ήδη κατακτήσει το ελληνικό airplay.

Σε αυτό το νέο τους βήμα, οι Hooverphonic πραγματικά χτύπησαν φλέβα χρυσού με τη νέα τραγουδίστρια που τους συνοδεύει, την 18χρονη Luka Cruysberghs. Με τεράστιες φωνητικές ικανότητες, κατόρθωσε να χρωματίσει τον ήχο τους άμεσα, αποδίδοντας ιδανικά τόσο το νέο όσο και το παλαιότερο υλικό της μπάντας.

Το Release Αthens παρουσιάζει για 1η φορά στη χώρα μας τους JoyCut, μεγαλώνοντας έτσι το lineup της ημέρας.

Το ιταλικό ηλεκτρονικό σχήμα φτιάχνει μουσική για το μέλλον! Την υφαίνει με ένα… βουνό ηλεκτρονικών ήχων και δύο ντράμερ. Τα τραγούδια τους “αποπνέουν” μια κινηματογραφική αγνότητα, με tribal drumming, “χειρουργικές” κιθάρες και industrial κρουστά.

Με βάση την Μπολόνια σχηματοποιούν μουσικά ατμοσφαιρικά ηχητικά τοπία με σκοτεινές στιγμές, πελώρια beats μαζί με μια εφευρετικότητα που είναι υπνωτική και παράλληλα γεμάτη φαντασία.

Το 2018 ο ίδιος ο Robert Smith, ηγέτης των Cure, τους κάλεσε στο Meltdown Festival του Λονδίνου, εξηγώντας πως “πάντα επιλέγω πραγματικά σπουδαίες live μπάντες, το συναίσθημα και η καρδιά με ελκύουν”.

Οι συναυλίες των JoyCut είναι μόνιμα εκτός σφαίρας μιας απλής παράστασης και κάθε νέα τους δουλειά είναι μια πρόκληση. Με μόνιμο… σύνθημα το “JoyCut Never Stops”, περιοδεύουν ασταμάτητα σε κάθε ήπειρο. 74 χώρες, 216 πόλεις. Πρόσφατα παρουσίασαν μια πολύ πετυχημένη παράσταση, με τίτλο K O M O R E B I, μια όπερα-αφιέρωμα στην Ιαπωνία και μια εμφάνιση στο TedX. Με τρεις δίσκους στο ενεργητικό, ετοιμάζουν την επιστροφή τους και στην Αθήνα θα παρουσιάσουν και νέο ακυκλοφόρητο υλικό.

“Αν το μέλλον θα ακούγεται έτσι, τότε μας περιμένει μεγάλη έκπληξη” Drowned in Sound (UK)

“Απόλυτη και έντονη ορμή επί σκηνής, φτιάχτηκαν για να κατακτήσουν τον κόσμο” Clash Magazine (UK)

