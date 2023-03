Ο Max Romeo (JAM), ο ζωντανός θρύλος της roots reggae, o προκλητικός στιχουργός και ερμηνευτής που έβαλε τις φάσεις για το “rude” στα rude boys, λίγο πριν συμπληρώσει τα 80 χρόνια του, έρχεται στη χώρα μας για τελευταία φορά, στο πλαίσιο της παγκόσμιας “Farewell Tour” του, με όλες τις σπουδαίες επιτυχίες της πολυετούς καριέρας του. Μαζί του, οι Azizi & Xana Romeo και, φυσικά, η εκρηκτική Charmax band, που τον συνοδεύει τα τελευταία χρόνια, για 2 μνημειώδεις συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα!

Ο Max Romeo (γεννημένος Maxwell Livingston Smith το 1944 στη Jamaica) εργαζόταν από τα 14 του σε μια φυτεία ζαχαροκάλαμου, μέχρι που η νίκη του σε ηλικία 18 ετών σε έναν τοπικό διαγωνισμό ταλέντων, τον ώθησε να φύγει για την πρωτεύουσα Kingston ώστε να κυνηγήσει μια καριέρα στη μουσική. Υιοθέτησε το ψευδώνυμό του κατόπιν συμβουλής του θρυλικού παραγωγού Bunny Lee και έγινε σύντομα γνωστός χάρη στους απροκάλυπτα υποβλητικούς στίχους του που προκάλεσαν κατακραυγή και οδήγησαν στο λανσάρισμα ενός εντελώς νέου στυλ reggae.

Αρχικά ως μέλος των Emotions, o Max Romeo ακολούθησε από το 1968 σόλο καριέρα, ενώ παράλληλα ηχογραφούσε και με τους Upsetters. Η πρώτη του περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο συνοδεύτηκε από μεγάλη επιτυχία αλλά και πάμπολλες απαγορεύσεις εμφανίσεων λόγω των προκλητικών του στίχων.

Η επιστροφή στην πατρίδα του, σήμανε και την έναρξη της πιο πολιτικής περιόδου της καριέρας του, όταν το σοσιαλιστικό People’s National Party of Jamaica επέλεξε το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου του “Let the Power Fall” ως μουσικό θέμα της εκλογικής καμπάνιας του στην ίσως πιο φορτισμένη εποχή της νησιώτικης χώρας. Ο Romeo εντάχθηκε στο PNP Musical Bandwagon, ταξιδεύοντας στη Τζαμάικα, παίζοντας στο πίσω μέρος ενός φορτηγού.

Μετά από αυτό, ο Romeo συνεργάστηκε στενά με τον παραγωγό Lee “Scratch” Perry, παράγοντας τα κλασικά σινγκλ “Three Blind Mice” (μια προσαρμογή της παιδικής ρίμας με στίχους για μια αστυνομική επιδρομή σε ένα πάρτι), “Babylon Burning”, “Sipple Out Deh”, και “Chase the Devil”, ενώ ακολούθησε η συμφωνία με την Island Records και η κυκλοφορία του “War Ina Babylon”, του πιθανότατα σπουδαιότερου δίσκου της καριέρας του, με το εναρκτήριο single “One Step Forward”.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, και ενώ η Τζαμάικα μαστιζόταν από ολοένα αυξανόμενη έξαρση βίας, ναρκωτικών και πολιτικών συγκρούσεων, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όπου έγραψε το εξαιρετικό musical “Reggae” και συνεργάστηκε στενά με τους Rolling Stones, τραγουδώντας στον σπουδαίο δίσκο “Emotional Rescue” και γράφοντας κομμάτια με τον Keith Richards που εμφανίστηκαν στο επόμενο του άλμπουμ.

Το 1992 κατά την παρουσία του στην Αγγλία, παραχώρησε sample από τη μεγάλη του επιτυχία “Chase the Devil” στην ανερχόμενη electronica μπάντα του παραγωγού Liam Howlett κι έτσι γεννήθηκε το “Out of Space” των The Prodigy, ενώ samples από το ίδιο τραγούδι χρησιμοποίησε μια δεκαετία αργότερα ο Kanye West για το χιτ του Jay-Z “Lucifer”.

H μουσική και στιχουργική του είναι διαχρονική με ρίζες στο συλλογικό ασυνείδητο, και η σκηνική του παρουσία επιβλητική, ηχογραφώντας και περιοδεύοντας ακούραστα για δεκαετίες με τη συνοδεία πλέον των πιστών του Charmax Band, κάθε συναυλία του παραμένει μια αξέχαστη στιγμή που μας πλημμυρίζει με θετικά συναισθήματα. Αυτή την εμπειρία θα έχουμε ευκαιρία να ζήσουμε για τελευταία φορά τον ερχόμενο Απρίλιο σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

WE

Λεωφ. Γ΄ Σεπτεμβρίου 3, Θεσσαλονίκη

Τα εισιτήρια κοστίζουν 22 € (περιορισμένη προπώληση), 25 € (προπώληση), 28 € (ταμείο)

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω του viva.gr και του δικτύου καταστημάτων του, όπως και στο κατάστημα WE.

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

Fuzz Live Music Club

Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, Αθήνα

Τα εισιτήρια κοστίζουν 22 € (περιορισμένη προπώληση), 25 € (προπώληση), 28 € (ταμείο)

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω του viva.gr και του δικτύου καταστημάτων του, όπως και στο κατάστημα Metal Era (Εμμ. Μπενάκη 22, Αθήνα).