Ο «θρύλος του Blues» Lucky Peterson, για δύο εμφανίσεις στο Half Note…

Ο όρος «θρύλος του Blues» είναι αδύναμος για ένα καλλιτέχνη του μεγέθους του Lucky Peterson! Ο απόλυτος performer & bluesman – «η τριπλή απειλή του Blues» όπως τον αποκάλεσαν – επιστρέφει στην Αθήνα και το Half Note μετά από 8 χρόνια με την μπάντα του (Organization) και μεταφέρει μέσα απ’ τα Blues του 21ουαιώνα που παίζει, τις gospel, rock και jazz επιρροές που κουβαλάει. Παραδομένος στην μαγεία του Blues από τα 5 μόλις χρόνια του, όταν ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο, ο Peterson γεννήθηκε κυριολεκτικά μέσα στο Blues. Ο «Son of a Bluesman» – που ανακαλύφθηκε ουσιαστικά από τον Willie Dixon και συνεργάστηκε στην πορεία με την Etta James, τον Bobby Bland, τον Otis Rush και δεκάδες άλλους – με την απίστευτη κιθαριστική δεξιοτεχνία, την μοναδική ευχέρεια στο Hammond και την απόλυτη blues φωνή, συνοδευόμενος απ’ την φανταστική μπάντα του, ξετρελαίνει το κοινό κι έρχεται να μας ταξιδέψει …στους χωματόδρομους του Memphis και τους παράδρομους του νότιου Chicago!

Παίζουν οι μουσικοί:

Lucky Peterson – vocals, Ηammond Β3, keyboard, guitar, | Tamara Tramell – feat. Guest vocalist | Shawn Kellerman – guitar |Raul Valdes – drums | Michael Nunno – bass

Ο θρυλικός Αμερικανός μπλουζίστας Lucky Peterson, μεγάλος δάσκαλος της μπλουζ κιθάρας και του Hammond B3, γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια επαγγελματικής πορείας. Γεννημένος στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης το 1964 είναι γιος του γνωστού μπλουζ κιθαρίστα και ιδιοκτήτη του φημισμένου κλαμπ «The Governor’s Inn», James Peterson όπου έπαιξαν οι καλύτεροι μπλουζίστες της εποχής. Με όλα τα απίστευτα ταλέντα που γνώρισε στο κλαμπ και τις μουσικές που άκουσε ο Little Lucky Peterson όπως τον αποκαλούσαν εκείνη την εποχή, ανακάλυψε από πολύ νωρίς το φυσικό του ταλέντο που ήταν η μουσική και ειδικά τα μπλουζ!

Ήδη από την ηλικία των 3 ετών ο Little Lucky Peterson έδωσε τις πρώτες του συναυλίες και αντί να παίζει με τα υπόλοιπα παιδιά τριγυρνούσε στο κλαμπ μαθαίνοντας από τους καλλιτέχνες που έπαιζαν εκεί. Ένας από τους κορυφαίους μουσικούς της εποχής ο Willie Dixon, αναγνώρισε το ταλέντο του και έκανε την παραγωγή στο πρώτο άλμπουμ του Little Lucky Peterson όταν εκείνος ήταν μόλις 5 ετών. Το άλμπουμ είχε τίτλο «Our Future».

Κατευθείαν ξεκίνησαν οι προσκλήσεις να εμφανιστεί στο εθνικό δίκτυο τηλεόρασης από τα μεγαλύτερα σόου της εποχής. Με αυτό το πρώτο του άλμπουμ ο Little Lucky κατάφερε να ξεχωρίσει και να τραβήξει την προσοχή μιας ολόκληρης χώρας με ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία-γραμμένο από τον πατέρα του- «1,2,3,4» μια διασκευή της μεγάλης επιτυχίας του James Brown «Please, Please, Please». Τα υπόλοιπα είναι ιστορία!

Παρασκευή 18/10 – Δευτέρα 21/10

Ώρα έναρξης: Παρασκευή & Σάββατο 22.30, Κυριακή & Δευτέρα 21.30

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310

Προπώληση: www.viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ (μπαρ), 30 ευρώ (Β’ Ζώνη), 35 ευρώ (Α’ Ζώνη)

* Τη Δευτέρα 21/10 έκπτωση 5€ σε όλες τις ζώνες για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές