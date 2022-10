Κάθε ψηφοφορία των ενόρκων είναι και μία μάχη,

αλλά μία μάχη που πρέπει να κερδηθεί με όπλο την αλήθεια!

Ποια θα είναι η ετυμηγορία τους;

Και με τι «κόστος» για τον καθέναν από αυτούς;

Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, «Οι 12 Ένορκοι», που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει στο σπίτι της, στο θέατρο Αλκμήνη, για μια δυναμική 8η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose (“12 Angry Men”) μετατρέπουν ξανά το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Πολύτιμες προσθήκες στον φετινό θίασο, ο Βαγγέλης Κρανιώτης και ο Νίκος Μέλλος.

Η παράσταση έχει αποσπάσει βραβείο κοινού All4Fun και βραβείο από την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών.

Υπόθεση

Στη Νέα Υόρκη του 1957 ένα αλλοδαπό αγόρι 16 χρόνων κατηγορείται για πατροκτονία. Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια 12 ενόρκων οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι τελικά ένοχο και η απόφασή τους θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος βρεθεί ένοχος, η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική. Οι 12 άντρες, κλειδωμένοι σ’ ένα μικρό δωμάτιο, άλλοτε συγκρούονται κι άλλοτε ταυτίζονται αντικατοπτρίζοντας τις προκαταλήψεις της κοινωνίας μέσα από 12 πεντακάθαρα ψυχογραφήματα που ξετυλίγονται βίαια μπροστά στα μάτια του θεατή.

Σημείωμα Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

«Οκτώ χρόνια ζωής αυτής της αγαπημένης μου παράστασης και σας ευχαριστούμε, όλοι οι συντελεστές, για την μακροχρόνια στήριξή σας. Το έργο του Reginald Rose στέκεται, δυστυχώς, σήμερα πιο επίκαιρο και πιο αναγκαίο από ποτέ, μαχόμενο υπέρ της ελευθερίας. Υπέρ της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας της σκέψης, της ελευθερίας της ίδιας μας της ύπαρξης που πασχίζει να κρατηθεί ζωντανή. Μάχεται, επίσης, υπέρ της ευγένειας, της αποδοχής της διαφορετικότητας, του σεβασμού και της συγχώρεσης. Αξίες οι οποίες, παρά του ότι μας αποκάλυψαν απότομα τα τελευταία χρόνια την ευθραυστότητά τους, κατέχουν αδιαμφισβήτητα την ικανότητα να δυναμώνουν περισσότερο μέσα από κάθε πληγή τους. Αυτά είναι «Οι 12 Ένορκοι» για μένα. Όσα μου ψιθυρίζουν και μου κραυγάζουν σε κάθε πρόβα και όσα επιθυμώ να ψιθυρίσουν και να κραυγάσουν σ’ εσάς σε κάθε παράσταση».

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Reginald Rose

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Δραματουργική επεξεργασία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη & Νότης Παρασκευόπουλος

Σκηνικά: David Negrin

Κοστούμια: Κική Μήλιου

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Περού

Κίνηση: Χριστίνα Φωτεινάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Υλοποίηση φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Μαγδαληνή Παλιούρα, Κατερίνα Κωνσταντέλλου

Creative Agency: GRID FOX

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Οι 12 ένορκοι (αλφαβητικά)

Τάσος Γιαννόπουλος, Δημήτρης Δεγαΐτης, Αλμπέρτο Εσκενάζη, Μάνος Ζαχαράκος, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Βαγγέλης Κρανιώτης, Νίκος Μέλλος (δ.δ.: Νίκος Βατικιώτης), Κωνσταντίνος Μπάζας, Παντελής Παπαδόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος, Ορέστης Τρίκας, Βασίλης Φακανάς

Στον ρόλο του φύλακα o Αλέξης Σταυριανός

Τη φωνή της χαρίζει η Νένα Μεντή

Πρεμιέρα : Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:30

Κυριακή στις 18:00

Διάρκεια παράστασης: 105΄ (χωρίς διάλειμμα)

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8, Γκάζι (μετρό Κεραμεικός)

Τηλ. κρατήσεων : 210 3428650 και 6930590839

Τιμές εισιτηρίων

Δύο θέσεις επί σκηνής: 20 €

Πλατεία Α΄: 17 €

Πλατεία Β΄: 15 €

Κερκίδες: 12 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ : όλα τα εισιτήρια του Οκτωβρίου με 12 €

*Μέρος των εσόδων όλα τα χρόνια της παράστασης διατίθεται στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ).

Προπώληση

TICKETMASTER, τηλ. κέντρο 211 1981535 (ticketmaster.gr)

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ

MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25, τηλ: 211 7502946)

MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14, τηλ: 211 7502947)

Το Θέατρο Αλκμήνη εξυπηρετεί ΑμεΑ

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΙ

Κρατήσεις για θεατές που χρειάζονται υπέρτιτλους με κλήση ή sms στο 6930590839. Οι θεατές που ενδιαφέρονται για τους υπέρτιτλους θα πρέπει να ενημερώνουν το ταμείο του θεάτρου κατά την προσέλευσή τους. Σε συνεργασία με την Liminal (www.liminal.eu)

EVERY THURSDAY GREEK AND ENGLISH SURTITLES

Audience that need surtitles can book tickets via call or sms at 6930590839. Τhe audience interested for surtitles should inform the box office of the theatre upon arrival. In collaboration with Liminal (www.liminal.eu)