Οι ΆΝΥΑ είναι ένα ελληνόφωνο ροκ συγκρότημα δύο φίλων, που αποφάσισαν να γράψουν τη μουσική τους εξ αποστάσεως με 10,800 μίλια να τους χωρίζουν μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λος Άντζελες.

Μόλις κυκλοφόρησαν το μουσικό βίντεο για το τραγούδι τους με τίτλο “Όπου Πας” από τον δίσκο “Αποτύπωμα”. Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο τραγουδιστής τους συγκροτήματος, Θωμάς Βλιαγκόφτης και η ηθοποιός Δάφνη Κιουρκτσόγλου.

Τα γυρίσματα έγιναν στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική με διευθυντή φωτογραφίας τον Θεόδωρο Τζάρτο και σκηνοθέτη το Λάζαρο Θεοδωρακόπουλο. Για τις ανάγκες του βίντεο, το συγκρότημα ξαναηχογράφησε μέρος του τραγουδιού για να ενισχύσει το κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Το μοντάζ ανέλαβε ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Νάσος Γκατζούλης (Tim of the Jungle) και το color correction έγινε από τον Fangso Liu (Do it Yourself).

Κλείνω τα μάτια έρχεσαι εσύ

Κάπου στο βάθος γελάει η ζωή

Μου δίνεις στιγμές, το πρώτο φιλί

Αθώες εικόνες, γλυκιά μουσική

Νιώθω μικρός σε μεγάλο κουτί

Δάκρυα, γέλια, σε υπερβολή

Χρόνια, αιώνες μ`εσένα μαζί

Τώρα χειμώνες, σε ακίνητη γη

Ατίθασα λόγια, δειλοί συνειρμοί

Φωτιές, βαρελότα, πιο πίσω εσύ

Σε ανύποπτο χρόνο μικροί κραδασμοί

Αγάπες μεγάλες, πικροί σπαραγμοί

Δωσ’μου τη μνήμη, σ’ακολουθώ

Μείνε μαζί μου στο όνειρο αυτό

Να σ’αγκαλιάσω θέλω ξανά

Μέρες γεμάτες χαρά

Ζούσαμε τότε μαζί

Τραγούδι ζεστό στην καρδιά

Κι ένα ποτήρι κρασί

Μέρες γεμάτες χαρά

Τραγούδι ζεστό στην καρδιά

Περπατώ με τα χέρια μου

Καρφωμένα μπροστά

Μες στον ύπνο μου

Σε φαντάζομαι

Κοντά

Εισπνέω το φως, κοιτάζω ψηλά

Η γη ξεδιπλώνει κι ας βλέπω θολά

Όσα μας δένουν, παντοτινά

Δάκρυα από χαρά

Κι άλλοτε λύπης φωνή

Χτυπά δυνατά η καρδιά

Ακούγεται μες στη σιωπή

Μέρες γεμάτες χαρά

Ζούσαμε τότε μαζί

Τραγούδι ζεστό στην καρδιά

Κι ένα ποτήρι κρασί

Κι όταν κοιτάς ντροπαλά

Όπως κοιτούσες παλιά

Λαχτάρα για μία ευχή

Να μη στενεύει η ψυχή

Πίσω όταν πια δε γυρνάς

Θα’μαι μαζί σου όπου πας