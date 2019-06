Οι Archive γιορτάζουν 25 χρόνια και έρχονται για συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!

Οι Archive γιορτάζουν 25 χρόνια από την δημιουργία τους σε δύο μοναδικές βραδιές αφιερωμένες στους κορυφαίους μουσικούς σταθμούς της καριέρας τους και τιμώντας την ιδιαίτερη σχέση που έχουν με το ελληνικό κοινό!

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, Principal Club Theater

Με ετερόκλητες επιρροές και διαφορετική αντιμετώπιση στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και προσδιορίζουν την μουσική, το δίδυμο των Darius Keeler και Danny Griffiths, ευθύνεται για μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του νέου κύματος του progressive rock.Από το αριστουργηματικό downtempo ντεμπούτο τους, Londinium το 1996, κάθε κυκλοφορία των Archive ακροβατεί μεταξύ διαφορετικών πειραματισμών, νέων ήχων και κοινωνικών προβληματισμών.

Λειτουργώντας ως κύριοι του δικού τους πεπρωμένου, παρακάμπτουν τις επικρατούσες τάσεις και δημιουργούν το δικό τους, μοναδικό, μουσικό μίγμα. Με την προσθήκη του Craig Walker στα φωνητικά των Archive το 2002 και την κυκλοφορία του τρίτου τους album You All Look the Same to Me, ο ήχος της μουσικής κολεκτίβας διευρύνεται, κινείται σε πιο rock ρυθμούς, και το “Again”, διάρκειας 16 λεπτών, γίνεται αμέσως ραδιοφωνική επιτυχία. Τα μετέπειτα, Michel Vaillant και Noise, το οποίο μας προσέφερε τον ύμνο κατά του George W. Bush “Fuck U”, απογείωσαν τη φήμη του συγκροτήματος και τους έφεραν σε περισσότερο ψυχεδελικά και progressive μονοπάτια.

Η αποχώρηση του Walker, βρίσκει τους Archive να πειραματίζονται με περισσότερες από μία φωνές, μια δοκιμή που μας συστήνεται στο Lights με τους Dave Pen, Maria Q και Pollard Berrier στα φωνητικά. Οι κριτικές που έλαβε αυτό το νέο εγχείρημα των Βρετανών ήταν διθυραμβικές, με sold out συναυλίες και πιστούς πια ακολούθους, περίεργους για την εξέλιξη ενός συγκροτήματος που δεν σταματά ποτέ να επανεφευρίσκει την μουσική του.

Και αυτό συνεχίστηκε με το αποθεωτικό Controlling Crowds I-III το οποίο αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό, με το “Bullets” να φτάνει στην κορυφή των ελληνικών charts και να γίνεται το soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς. Επιστέγασμα αυτού του καλλιτεχνικού δεσμού της μπάντας με τους Έλληνες οπαδούς του, το DVD Live in Athens, που μαγνητοσκοπήθηκε στο πλαίσιο του tour τους.

Το 2012, το With Us Until You’re Dead φέρνει την Holly Martin στην μπάντα, ενώ μερικά χρόνια αργότερα με το Axiom συνοδεύουν μουσικά το δυστοπικό ομότιτλο φιλμ τους. Ακολουθούν δύο ακόμη πολύ καλές κυκλοφορίες, το Restriction (2015) και The False Foundation (2016) στις οποίες οι Archive συνεχίζουν να ανακαλύπτουν τα όρια της μουσικής.

Το 2019 για τους Archive είναι μία χρονιά σταθμός, στην οποία γιορτάζουν τα 25 τους χρόνια και επισκέπτονται ξανά κορυφαίες στιγμές τους, ενώ παράλληλα στο 25 δημιουργούν νέα μουσική και συνεργάζονται με τους Band of Skulls και τον Steve Mason.

Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, κάτω από την σκιά του Παρθενώνα, οι Archive θα δώσουν μία μοναδική συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Μία συναυλία σχεδιασμένη αποκλειστικά για το ελληνικό κοινό και φυσικά για το επιβλητικό Ηρώδειο.

Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, οι Archive θα βρεθούν στο Principal Club Theater για να συναντήσουν ξανά το κοινό της Θεσσαλονίκης και να γιορτάσουν μαζί τους τα 25 τους χρόνια!

Δύο βραδιές μοναδικές με ένα αγαπημένο συγκρότημα!

Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 21 Ιουνίου

Αθήνα

13 Σεπτεμβρίου 2019

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Τιμές Εισιτηρίων

Άνω Διάζωμα

Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στα 35€

Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 40€

Κάτω Διάζωμα

Ζώνη Β – 60€

Ζώνη Α – 70€

Διακεκριμένη Ζώνη – 80€

Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο Άνω Διάζωμα για:

Ανέργους (με την επίδειξη κάρτας): 30€

Φοιτητές (με την επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας): 30€

Για τα ΑΜΕΑ θα υπάρξει ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο Κάτω Διάζωμα (Τμήμα Α-Σειρές 1&2): 30€

Σημεία Προπώλησης

Όλες οι κατηγορίες εισιτήριων εκτός από φοιτητικά, ανέργων και ΑΜΕΑ από:

www.highpriority.gr & www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό Kέντρο Ticketmaster 210 893 8111

Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 21 Ιουνίου

Θεσσαλονίκη

14 Σεπτεμβρίου 2019

Principal Club Theater

Τα εισιτήρια γενικής εισόδου ξεκινούν από 28€

Σημεία Προπώλησης

www.highpriority.gr

www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό Kέντρο Ticketmaster 210 893 8111