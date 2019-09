Οι Deerhunter για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Νοέμβριο…

Οι Αμερικανοί Deerhunter, μία από τις καλύτερες μπάντες των τελευταίων 15 ετών, έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club, για μία συναυλία που προβλέπεται συναρπαστική!

Από το ξεκίνημά τους, το 2001 στην Atlanta των ΗΠΑ, δεν συμβιβάστηκαν ποτέ με οποιαδήποτε μόδα και συγκεκριμένο ήχο. Κέρδισαν άμεσα πρωτοφανή κριτική αποδοχή, ακόμα και με τις πιο πρώιμες κυκλοφορίες τους, θέτοντας τα δικά τους όρια που εκτείνονται από την psych-pop και το alt-rock έως την experimental lo-fi και το noise rock, εξερευνώντας ταυτόχρονα το garage rock και το shoegaze, με μια μόνιμη υπερβατική προσέγγιση την οποία οι ίδιοι ονομάζουν “ambient punk”.

Ο χαρισματικός frontman Bradford Cox ηγείται μιας μοναδικής πορείας, από το θορυβώδες ντεμπούτο “Turn It Up Faggot” (2005) έως το φετινό πανέμορφο “Why Hasn’t Everything Already Disappeared?”, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Deerhunter αλλάζουν κατεύθυνση ανά πάσα στιγμή. Albums όπως τα καταπληκτικά “Monomania”, “Halcyon Digest”, “Fading Frontier” και κομμάτια που έχουν χαρακτηρίσει την εναλλακτική σκηνή των δύο τελευταίων δεκαετιών (“Nothing Ever Happened”, “Desire Lines”, “Helicopter”, “Breaker”, “Back To The Middle”, “Fluorescent Grey”) φανερώνουν μία μπάντα που έχει τη δυνατότητα και την ανησυχία να αλλάζει σαν χαμαιλέοντας και ταυτόχρονα να παραμένει σε ένα απίστευτα υψηλό επίπεδο σε κάθε νέα της κυκλοφορία, χωρίς την παραμικρή εξαίρεση.

Οι Deerhunter ηχούν ώριμοι και φρέσκοι την ίδια στιγμή, γεμάτοι νέες ιδέες, είτε στην σύνθεση είτε στην εκτέλεση. Είναι αδύνατο να τοποθετήσεις χρονικά κάθε δίσκο και κάθε τραγούδι τους, αν δεν έχεις ιδέα ποιοi είναι. Δεν νοσταλγούν δεκαετίες και κινήματα, δημιουργούν και κοιτάζουν μπροστά.

Η 21η Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία που οφείλει να σημειώσει κάθε συνειδητοποιημένος μουσικόφιλος, καθώς είναι λίγες οι φορές που έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από κοντά μία τόσο σημαντική μπάντα. Οι Deerhunter είναι εκ των αδιαφιλονίκητων ηγετών της γενιάς τους και έρχονται στην χώρα μας τη στιγμή που πρέπει!

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Fuzz Live Music Club

Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος

Τηλ. 210 3450817

Η προπώληση ξεκινά στα 23 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 25 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 28 ευρώ.