Οι Postmodern Jukebox στην Αθήνα! Νέα ημερομηνία και χώρος…

Η προγραμματισμένη συναυλία των Postmodern Jukebox μεταφέρεται σε νέο χώρο, με νέα ημερομηνία και προχριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα!

Λόγω αλλαγών που προέκυψαν στο πλάνο της περιοδείας του συγκροτήματος και μη διαθεσιμότητας του προηγούμενου χώρου, οι Postmodern Jukebox έρχονται για ένα εντυπωσιακό show με αέρα 1920’s στις 8 Δεκεμβρίου στο Fuzz Club!

A Great Gatsby party …in 2019

“Αμερική, αρχές 1920. Σε μία πολυτελή έπαυλη, δίπλα στην πισίνα με θέα την ακτή, άνδρες με κοστούμια και παπιγιόν και γυναίκες με φορέματα μέχρι το γόνατο, πέρλες στο λαιμό και μαλλιά κομμένα καρέ, πίνουν Cosmopolitan και χορεύουν στους ρυθμούς της live μπάντας που βρίσκεται εκεί για να τους διασκεδάσει”.

Η παραπάνω σκηνή μοιάζει να έχει βγει από τις σελίδες του Great Gatsby. Όταν όμως οι μουσικοί εκτελούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών, σε ρυθμούς jazz, swing, foxtrot και soul, τότε μόλις ήρθατε στο μεγάλο party των Postmodern Jukebox!

Έτοιμοι για ένα tap dance υπό τους “ήχους” του Bad Romance;

Η ιστορία αυτής της μουσικής “κολεκτίβας” δεν είναι σε καμία περίπτωση συνηθισμένη.

Ο Scott Bradlee ξεκίνησε το 2009 να επανεκτελεί γνωστά τραγούδια σε πιο …jazz εκδοχή θέλοντας να βρει έναν ενδιαφέροντα τρόπο για να εξασκηθεί στο πιάνο. Λίγα χρόνια αργότερα, αποφασίζει τη δημιουργία ενός σχήματος, μιας συνάντησης διαφορετικών μουσικών με κοινή αγάπη στο πιάνο και το Motown!

Εκτός από τον ιδρυτή και ιθύνοντα νου, Scott Bradlee, τα μέλη των PMJ δεν είναι σταθερά. Αντίθετα εναλλάσσονται – ξεπερνώντας συνολικά τα 70 – αναλόγως τη διασκευή, ώστε το αποτέλεσμα κάθε φορά να είναι μοναδικό!

Μετρούν περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube και εκατομμύρια followers. Μάλιστα, αναρτώντας κάθε εβδομάδα ένα νέο video, οι PMJ φροντίζουν να ικανοποιούν τους φανατικούς οπαδούς τους και, φυσικά, να ανανεώνονται τα playlist μας!

Το “Motown Tribute to Nickelback” κέρδισε τις εντυπώσεις και έδωσε στους PMJ το ιδανικό έναυσμα για να συνεχίσουν να προσεγγίζουν με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο, τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες. Έτσι, εκτός από τους Nickelback, Eminem, Adele, Lady Gaga, Sia, Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry και Metallica είναι μόνο μερικοί από εκείνους που «ταξιδεύουν» σε δεκαετίες που κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί!

Όπως σχολιάζει κι ο ίδιος ο Bradlee για την επερχόμενη Welcome to the Twenties 2.0 περιοδεία των PMJ, «χρησιμοποιούμε το μικρό μερίδιο που έχουμε στην ποπ κουλτούρα για να προτρέψουμε το κοινό να ξεχάσει τα προβλήματά του και να έρθει σε εμάς, για μία βραδιά που θα γιορτάσουμε το πραγματικό μουσικό ταλέντο και το διαχρονικό στυλ – ζωντανά και στην πραγματική ζωή».

Δύο μήνες λοιπόν πριν ανακαλύψουμε τι μας επιφυλάσσει το 2020, οι Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox μας ταξιδεύουν στον χρόνο, σε ένα εντυπωσιακό 1920s party με 2020s δημιουργίες!

Φέρτε την καλή σας διάθεση, βρείτε τον χορευτικό σας παρτενέρ και ετοιμαστείτε για χορό!

Κυριακή 08 Δεκεμβρίου 2019

Fuzz Club

Η προπώληση συνεχίζεται

Τα εισιτήρια γενικής εισόδου κοστίζουν 30€

VIP Meet & Greet – 172,7 € (Διαθέσιμα αποκλειστικά ηλεκτρονικά και σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό. Ισχύει όριο αγοράς 8 εισιτηρίων)

Στο VIP πακέτο περιλαμβάνονται:

Εισιτήριο γενικής εισόδου

Αποκλειστική δυνατότητα για Meet & Greet με τους Postmodern Jukebox

Αναμνηστική φωτογραφία με τους Postmodern Jukebox

Συλλεκτική υπογεγραμμένη αφίσα του Welcome to the Twenties 2.0 Tour

Αναμνηστικό πάσο του Welcome to the Twenties 2.0 Tour

