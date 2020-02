Οι oneyearlater μας βάζουν, για ακόμα μία φορά, σε αισθαντικά μονοπάτια, με το νέο τους single, «don’t you dare», που κυκλοφορεί από την Panik Reords!

Μετά τα «is it too late?» και «save you», το ταλαντούχο δίδυμο, που αποτελείται από τον τραγουδιστή Ανδριανό Λαμπρινάκο και τον παραγωγό Δημήτρη Στρατή, παρουσιάζει το τρίτο κατά σειρά αγγλόφωνο τραγούδι του, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό μία τριλογία αφιερωμένη στο πιο βαθύ συναίσθημα.

Με το «don’t you dare» οι oneyearlater παρουσιάζουν μία άλλη όψη της αγάπης, αυτή της μη αναγνώρισης και της εν τέλει απόρριψης από τον άνθρωπο για τον οποίο «πολεμάς» να έχεις στη ζωή σου.

Με μελωδία και στίχους γεμάτα συναίσθημα και την ερωτική χροιά του Ανδριανού Λαμπρινάκου, το «don’t you dare» μπαίνει αμέσως στη λίστα των τραγουδιών που θα αγαπήσουν όλοι οι ερωτευμένοι!

Μουσική: oneyearlater – Μάξιμος Στρατής

Στίχοι: oneyearlater

Μουσική Παραγωγή, Μίξη & Μάστερ: Evan Spikes

Say

That you’re ok

That you don’t want to go

And leave me here

Just promise that you’ll stay

Day, day after day

I know you’re trying to moving on

But I don’t like they way it hurts

Don’t, don’t you dare

Don’t you dare to say that I’m cold

I burned my heart to keep you warm

And don’t, don’t you dare

Don’t you dare to leave me alone

Don’t you dare to say you sorry cause you’re not.

No, the stars don’t die

They just fall from the sky

So I can wish to make you mine

And don’t, don’t you think

That I need you in my life

Just because I wrote this song tonight

Don’t, don’t you dare

Don’t you dare to say that I’m cold

I burned my heart to keep you warm

And don’t, don’t you dare

Don’t you dare to leave me alone

Don’t you dare to say you sorry cause you’re not.