Είναι, άραγε, αργά να διορθώσεις τα λάθη σου;

Υπάρχει, άραγε, ακόμα χρόνος για να επιστρέψει αυτός που αγαπάς;

Οι oneyearlater μας βάζουν για ακόμα μία φορά σε αισθαντικά μελωδικά μονοπάτια, με το νέο τους single, «is it too late?», που κυκλοφορεί από την Panik Reords!

Το ταλαντούχο δίδυμο, που απαρτίζεται από τον τραγουδιστή Ανδριανό Λαμπρινάκο και τον παραγωγό Δημήτρη Στρατή και έχει κάνει επιτυχημένα πρώτα βήματα στη δισκογραφία με τα «Save You» και «Δύσκολος Καιρός», παρουσιάζει ακόμα ένα αγγλόφωνο τραγούδι που ξυπνά ρομαντικά συναισθήματα.

Το «is it too late?», με την ταξιδιάρικη μελωδία, τους αισθαντικούς στίχους και τη μεστή ερμηνεία των oneyearlater, θα αγαπηθεί πολύ …από ερωτευμένους και μη!

Φωνητικά: Άγγελος Σπηλιώτης, Χριστίνα Μπαγέρη

Is it too late?

To make you love me again

Is it too late?

To come back home

And i cant stay

Here forever

The time is running

And i m getting old

Break my heart

Take my kiss

Bruise my body

Steal my dream

Freeze my emotions

Burn my soul

Drown my strenght

Oh take it all

Is it too late?

To erase all my mistakes

Is it too late?

To pay for my sins

Because i failed

To keep you warm

And now your heart bleeding

Outside in the cold

Break my heart

Take my kiss

Bruise my body

Steal my dream

Freeze my emotions

Burn my soul

Drown my strenght

Oh take it all

Break my heart

Take my kiss

Bruise my body

Steal my dream

Freeze my emotions

Burn my soul

Drown my strenght

Oh take it all