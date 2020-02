To τραγούδι «Αφησέ με να ‘ρθω μαζί σου» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου και μουσική Γιώργου Τζιουβάρα, αποτελεί τον προάγγελο της προσεχούς κυκλοφορίας από το Ogdoo Music Group, του νέου δίσκου των Opera Chaotique με τίτλο «Στων Διακαμένων σας Χειλιών την Άκρη».

Θα είναι ο πρώτος δίσκος του επιτυχημένου διδύμου των Γιώργου Τζιουβάρα και Χρήστου Κουτσογιάννη στην ελληνική γλώσσα και ο τέταρτος κατά σειρά μετά τους “Death of the Phantom of the Opera” (2012), “BUKOWSKI: Poems of a Dirty Old Man”(2014) και “Muses of the Damned Artists” (2018).

Οι Opera Chaotique, αυτό το μοναδικό σχήμα που καταπατά επιδεικτικά τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην όπερα, τη τζαζ, το καμπαρέ και την ποπ, δημιουργηθηκε το 2011 από τον Tenorman φωνή/ αφήγηση και πιάνο και τον Voodoo Drummer στα ντραμς ξεχώρισε αμέσως για το ιδιαίτερο μουσικό στίγμα, τη μοναδική αισθητική και την σαρωτική σκηνική παρουσία τους.

Οι Opera Chaotique με εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ, θέατρα και venues σε 19 χώρες ήδη στα 8 χρόνια πορείας τους και sold out εμφανίσεις σε Λυρική Σκηνή Αθηνών και Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, καθώς και συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες, έχουν καταφέρει να χαρτογραφηθούν ως ένα απολύτως μοναδικό φαινόμενο του μουσικού στερεώματος.

Με το τραγούδι «Αφησέ με να ‘ρθω μαζί σου», που αποτελεί μελοποίηση ενός τμήματος του εμβληματικού ποιήματος «Σονάτα του σεληνόφωτος», οι Opera Chaotique προσεγγίζουν τον λόγο του Γιάννη Ρίτσου με τόλμη και αγάπη για τον ποιητή, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό τραγούδι με ατμόσφαιρα σχεδόν κατανυκτική που ευδοκιμεί στο ημίφως της τζαζ μυσταγωγίας.

Σε ένα μουσικό τοπίο που η επανάληψη το καθιστά εν πολλοίς προβλέψιμο και ανιαρό οι Opera Chaotique έρχονται με το τραγούδι «Αφησέ με να ‘ρθω μαζί σου», αλλά και το επερχόμενο πρώτο ελληνόφωνο album τους να ταράξουν τα λιμνάζοντα ύδατα και να δείξουν ότι οι ιστορίες των τραγουδιών μπορούν να ειπωθούν, ανεξαρτήτως γλώσσας, συναρπαστικά, όταν υπάρχει το ταλέντο και η αντισυμβατική οπτική των καλλιτεχνών που τις αφηγούνται, συνδυάζοντας διαφορετικά μουσικά ιδιώματα που δημιουργούν ένα αρμονικό αισθητικά αποτέλεσμα.

Η οπτικοποίηση του τραγουδιού από τον ταλαντούχο Πάνο Ζενίδη αποδίδει επιτυχημένα την ατμόσφαιρα του τραγουδιού με εικόνες λιτές και άχρονες, με κύριο χαρακτηριστικό το διαρκές γοητευτικό παιχνίδι ανάμεσα στο φως και τις σκιές.

Το τραγούδι «Άφησέ με να ‘ρθω μαζί σου» κυκλοφορεί από το Ogdoo Music Group και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Στίχοι : Γιάννης Ρίτσος (Σονάτα του Σεληνόφωτος)

Μουσική : Γιώργος Τζιουβάρας

Opera Chaotique:

Γιώργος Τζιουβάρας : Φωνή / Πιάνο

Χρήστος Κουτσογιάννης : Drums

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Σταύρος Παργινός : Τσέλο

Θύμιος Παπαδόπουλος : Σαξόφωνο

Σκηνοθεσία : Πάνος Ζενίδης

Συμμετέχουν στο βίντεο οι ηθοποιοί:

Μαριλένα Ράντου και Γιώργος Μπούμπας

Ηχογράφηση – Μίξη – Mastering: Πάνος Τσεκούρας