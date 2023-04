Ο Ορέστης Χαλκιάς, ο ταλαντούχος ηθοποιός που αγαπήσαμε μέσα από τη σειρά του Mega “Maestro” σε σενάριο και σκηνοθεσία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, κυκλοφορεί τη διασκευή του θρυλικού τραγουδιού “The Wonder of You”.

Το τραγούδι που αποτελεί έναν διαχρονικό ύμνο στην αγάπη και την αλληλοϋποστήριξη, ξαναζωντανεύει με τη φωνή του Ορέστη Χαλκιά με αφορμή το ρόλο του στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά.

Την παραγωγή και ενορχήστρωση του τραγουδιού υπογράφουν οι Γιάννης Δίσκος και Μάριος Laz Ιωαννίδης.