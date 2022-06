Ένα από τα πιο ιστορικά και διαχρονικά συγκροτήματα της εγχώριας σκηνής, οι Panx Romana, “Σημάνουν συναγερμό” και μας προσκαλούν σε ένα οδοιπορικό 40 ετών με μουσικές ιστορίες ελευθερίας από την “Διατάραξη Κοινής Ησυχίας” μέχρι σήμερα!

Θα μοιραστούν την σκηνή με αδέλφια τους μουσικούς, ροκάδες και hip-hop, σε μια μεγάλη γιορτή / ηχοθέαμα για ανήσυχα παιδιά!

Special Guests: Κοινοί Θνητοί + Coyote’s Arrow

& αδέλφια

Αλέξης Καλοφωλιάς / Βέβηλος / Babis (Planet of Zeus) / Novel 729 / Stavros Ex (Deus Ex Machina) / Xplicit (Στιχοιμα) κ.α

Τετάρτη 13 Ιουλίου

Doors open 19:30 – Starts: 20:45

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Early Bird: 10€ * (Sold out)

Υπόλοιπη προπώληση & ταμείο: 12€

Εισιτήρια προπωλούνται: Viva.gr