Το “Fade To Grey” είναι ένα τραγούδι από το άλμπουμ των Para Lia “Gone With The Flow”, ένα άλμπουμ που θεματικά πραγματεύεται την αλληλεπίδραση καλλιτέχνη και μούσας, τέχνης και πάθους, φωτός και σκότους.

Ενώ οι Para Lia με το προηγούμενο single “My Muse” μας χάρισαν μια ωδή στη μούσα, εδώ ρίχνουν μια ματιά στη σκοτεινή πλευρά με το “Fade To Grey”. Τι θα συμβεί αν η μούσα εξαφανιστεί; Ο εραστής; Η αγαπημένη;

Αυτό το κομμάτι στοχάζεται την απώλεια. Τι απομένει; Τι έμπνευση αποκτά ο συγγραφέας; Και τι γίνεται με τον εραστή; Τι τους γλιτώνει από το να εξαφανιστούν σε μια μαύρη τρύπα;

Εδώ έχουμε ένα σκοτεινό ερωτικό τραγούδι, ιδωμένο από τη σκοπιά της απώλειας.

Το βίντεο

Το μυστήριο και η μαγευτική ροή του ποταμού Έλβα, ένα χιονισμένο τοπίο, περήφανες καρακάξες και χαρταετοί και η μαγεία μιας ψυχρής, γκρίζας, ήσυχης χειμωνιάτικης μέρας – αυτά είναι τα συστατικά του βίντεο για το σκοτεινό ερωτικό τραγούδι “Fade To Grey”.

Χωρίς «θέμα» – αλλά με επαναλήψεις, χωρίς πλάνα υψηλής ευκρίνειας – αλλά με ατμόσφαιρα, αποτυπώνει το πνεύμα του τραγουδιού.