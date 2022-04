Τρεις ξεχωριστές συναυλίες στο Ηρώδειο, που η κάθε μια τους αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Αυτή της της ποιήτριας του rock Patti Smith (25 Ιουνίου),

της πρωτοπόρου της ηλεκτρονικής μουσικής Laurie Anderson (10 Ιουλίου)

και των Καναδών post-rock γιγάντων Godspeed You! Black Emperor (15 Ιουλίου).

Τρεις βραδιές – εμπειρία που αναμένεται να συγκινήσουν το κοινό του Φεστιβάλ.

Η ιέρεια του πανκ, η αιώνια ρομαντική της νεοϋορκέζικης σκηνής Patti Smith, έρχεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για μια μοναδική συναυλία, όπου παντρεύει τη μουσική και την ποίησή της με τον δικό της, απαράμιλλο τρόπο. Έχοντας σφραγίσει το μουσικό στερέωμα με τραγούδια-ύμνους όπως το «Because the Night» και έχοντας διακριθεί για το λογοτεχνικό της έργο (National Book Award για τα απομνημονεύματά της Πάτι και Ρόμπερτ), η πολυσχιδής μουσικός, συγγραφέας, εικαστικός και ακτιβίστρια θα μας εμπνεύσει, θα μας συγκινήσει και θα ξυπνήσει πάλι την πίστη στη δύναμή μας ν’ αλλάξουμε τον κόσμο, γιατί “People have the power!”

Πρωτοποριακή περφόρμερ, ποιήτρια, τραγουδίστρια και μουσικός, η Laurie Anderson παραμένει ακατάτακτη, καθώς με την πληθωρική ενέργειά της και μια απροσδόκητα ευφάνταστη μείξη λόγου και πολυμέσων επί σκηνής, γλιστράει επιδέξια ανάμεσα στα είδη. Ζυμωμένη καλλιτεχνικά με τη νεοϋορκέζικη σκηνή της δεκαετίας του ’70 και τους αντισυμβατικούς εκφραστές της, από τον Άντι Γουόρχολ ως τον Γουίλιαμ Μπάροουζ και τον Φίλιπ Γκλας και από τον Λου Ρηντ ως τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, παντρεύει την καταγγελία με την ποίηση, το αίτημα της χειραφέτησης με το σπάσιμο κάθε κανόνα και την αναζήτηση μιας απόλυτης ελευθερίας στην τέχνη. Το κοινό του Φεστιβάλ θα έχει φέτος την ευκαιρία να την απολαύσει σε μια ακόμη περφόρμανς στο Ηρώδειο, που αναμένεται να μας μείνει αξέχαστη.

Η καλλιτεχνική κολεκτίβα-φαινόμενο της διεθνούς post-rock σκηνής Godspeed You! Black Emperor έρχεται στην Ελλάδα για μια υπερβατική συναυλιακή εμπειρία. Από την ίδρυσή τους στο Μόντρεαλ του Καναδά το 1994 από τους Efrim Menuck, Mauro Pezzente και Mike Moya έως και σήμερα, το σχήμα αναζητά διαρκώς νέες μουσικές φόρμες. Ο πειραματισμός χωρίς όρια και «ταμπέλες», οι μεγάλες ενορχηστρώσεις και τα ονειρικά ambient ηχητικά τοπία των Godspeed You! Black Emperor συνθέτουν ένα πρωτοποριακό μουσικό σύμπαν που μαγεύει εδώ και δύο δεκαετίες το φανατικό κοινό τους και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού.

Η προπώληση ξεκινά τις επόμενες μέρες…