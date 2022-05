Μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ροκ, η θρυλική Patti Smith έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, για μια ανεπανάληπτη βραδιά, κάτω από την Ακρόπολη.

Ελάχιστες γυναίκες κατάφεραν να διαγράψουν την πορεία της, ακροβατώντας μεταξύ ποίησης και μουσικής, φθοράς και δημιουργίας. Υπήρξε πρώιμη ιέρεια του πανκ, αιώνια ρομαντική της νεοϋορκέζικης σκηνής του 70, φίλη των μεγάλων μορφών της beat λογοτεχνίας, μούσα του φωτογράφου Robert Mapplethorpe. Πάνω απ’ όλα όμως η Patti Smith συνδύασε μοναδικά τον ποιητικό λόγο με τη μουσική, μέσα από μια σειρά από ιστορικά album.

Η αγαπημένη του Ελληνικού κοινού θα βρεθεί στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για μια μοναδική συναυλία, με τραγούδια ύμνους όπως το «Because the Night», το “Dancing Barefoot”, το αιώνια επαναστατικό “People have the power”.

Μια βραδιά που η ψιλόλιγνη μορφή της στην σκηνή του Ηρωδείου θα μας συγκινήσει με την άσβεστη φλόγα και την μοναδική φωνή της.

Σάββατο 25 Ιουνίου

Έναρξη: 21:00

Εισιτήρια: 50-125 ευρώ

Προπώληση: viva.gr

