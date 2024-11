2024 και το πιο αγαπημένο, το πιο σημαντικό, το πιο διαχρονικό συναυλιακό ραντεβού της ελληνικής ροκ σκηνής, είναι εδώ, ζωντανό στο Κύτταρο!

Με τις μνήμες από το περσινό sold out πανδαιμόνιο να μας συνοδεύουν ακόμα, έτσι και φέτος, έτσι και για πάντα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε πολυαγαπημένα μέλη της σκηνής μας, τρεις γενιές από φίλους και συνοδοιπόρους του Παύλου ή νεότερους που επηρεάστηκαν από αυτόν…

Όπως κάθε Δεκέμβρη, εδώ και 34 χρόνια (!!!) για μια μοναδική φορά το χρόνο, υψώνουμε τα ποτήρια μας και τραγουδάμε Παύλο… Τραγούδια που άφησαν το ανεξίτηλο σημάδι τους και καθόρισαν την ελληνική ροκ σκηνή, τραγούδια που συντρόφεψαν και συντροφεύουν τόσες και τόσες στιγμές μας, σε κάτι περισσότερο από μια συναυλία, στη γιορτή για τον πρίγκηπα του γλυκόπικρου παραμυθιού που λέγεται ελληνικό ροκ, για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, για τα τραγούδια του, για τη στάση ζωής του, για την «προίκα» του και όσα αυτά εκφράζουν.

Τραγουδάμε…

Ροκενρόλ στο κρεβάτι, Στην Κ, Μπάμπης ο Φλου, Μου πες θα φύγω, Στο βιβλίο των Ηρώων του τρόμου, Η.., Άντε και καλή τύχη μάγκες, Που να γυρίζεις, Πες μου αν θέλεις κάτι, Welcome to the Show, To 69, Αποκάλυψη, Το αγνώστω θεώ, Χαρμάνης κι άφραγκος, Ξέσπασμα, Εν Κατακλείδι, Απογήτευση, Voοdoo Child και πολλά μα πολλά άλλα…!!!

Συμμετέχουν:

Κυριάκος ΔΑΡΙΒΑΣ (Απροσάρμοστοι)

Βασίλης ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Σπυριδούλα)

FRANK PANX (Panx Romana, Σαλταδόροι)

Νίκος ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ (Πυξ Λαξ)

ΜΗΤΣΟ ΦΟΥ (Κοινοί Θνητοί)

Αντώνης ΜΕΙΜΑΡΗΣ (Κοινοί Θνητοί)

Γιώργος ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟΣ (Stournari Str. Band, ex Magic de Spell)

Νίκος ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ (ex Πουλικάκος)

Δημήτρης ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ex Πουλικάκος)

Βασίλης ΡΑΛΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΙΚΟΣ

Κος Κ.

Special Guests:

Βασίλης Τσολιάς | Δήμητρα Ζαφειρίου | Θανάσης Πεθεριώτης | Κώστας Μιχαλός

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2024

Πόρτες: 21.00

Κύτταρο

Ηπείρου 48 και Αχαρνών

Τηλ. 2108224134

Εισιτήριο: 12 ευρώ

Προπώληση: more.com