Caliban’s End ονομάζεται το πρώτο lyric video των peculiar three από τον δίσκο τους Leap of Faith. Το εντυπωσιακά ενορχηστρωμένο κομμάτι μας μεταφέρει στο έργο «Η Τρικυμία» του Σαίξπηρ ώστε ν’ ανακαλύψουμε το τέλος του Κάλιμπαν…

«Θυμάσαι τι λέει ο Δαρβίνος σχετικά με τη μουσική; Ισχυρίζεται πως η ικανότητα παραγωγής και εκτίμησής της υπήρχε μεταξύ του ανθρώπινου είδους πολύ πριν φτάσει στην ικανότητα της ομιλίας. Ίσως να αποτελεί τον λόγο που μας επηρεάζει με τόση λεπτότητα. Υπάρχουν αμυδρές μνήμες στις ψυχές μας από εκείνους τους ομιχλώδεις αιώνες όταν ο κόσμος έκανε τα πρώτα του βήματα».

(Σέρλοκ Χολμς – Σπουδή στο Άλικο)

Οι “peculiar three” είναι ένα studio project με έδρα την πόλη της Λιβαδειάς. Το hard ‘n’ heavy rock τρίο με τα prog και metal στοιχεία δημιουργήθηκε το 2013 και την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε το ντεμπούτο EP “P3culiar”, το οποίο ακολούθησε η remastered έκδοσή του το 2019. Το 2020 κυκλοφόρησε την πρώτη ολοκληρωμένη του δουλειά, το LP “Leap of Faith”.

Είμαστε οι peculiar three. Είμαστε οι επιρροές μας, τα πάθη και οι αρετές μας. Είμαστε ο Ουροβόρος που εσωκλείει την ανάγκη μας για δημιουργία. Είμαστε η έκφραση μέσω της μουσικής μας. Είμαστε οι peculiar three και σε καλούμε στον κυκλικό χορό μας…

peculiar three:

Βαλάντης Δάφκος: φωνή & φωνητικά, μπάσο

Πάνος Καρκάνας: κιθάρες, πλήκτρα

Πάρης Γάτσιος: τύμπανα

In a bottle lies a note

under candle light is born

what I wrote I have forgotten

As you travel cross the sea

to the land that you will meet

fear no ghosts, no waves, no thunders

Countless days and nights

I longed for strength to fight

live another day to see your face

On this isle of death

I lost my hope to fear

my memories fading away

All these days and nights

a shore could not suffice

wishes for my broken dreams

Believe me I have tried

but nothing seems in line

and I keep waiting for a light

to guide me

When they’ll find me I’ll be gone

to the stars I will belong

tell her I have never left her

And the world keeps going on

through the time and space alone

where to find my peace I don’t know