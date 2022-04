Η Perla Batalla, η πιο στενή συνεργάτης του και δημιουργός του αφιερώματος στον Leonard Cohen, που έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές σε ολόκληρο τον κόσμο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για μία μοναδική εμφάνιση στο Θέατρο Παλλάς, την Παρασκευή 17 Ιουνίου στις 21:00.

Η συναυλία-αφιέρωμα στον Leonard Cohen, με την Perla Batalla, έχει κάνει τον γύρο της Ευρώπης, της Αμερικής και του Καναδά, καταρρίπτοντας όλα τα ρεκόρ, με τα συνεχόμενα sold-outs σε κάθε σταθμό της περιοδείας του μέσα στο 2019 και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την χώρα που ο θρυλικός δημιουργός λάτρεψε όσο καμία άλλη και που ενέπνευσε τις πιο δημιουργικές και ανυπότακτες στιγμές του, αφότου απέκτησε το σπίτι του στην Ύδρα, το 1960.

Ο φόρος τιμής της Perla Batalla στον επί χρόνια φίλο και μέντορά της, Leonard Cohen, περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές στιγμές του θρυλικού τραγουδοποιού. Στο “House of Cohen”, η Perla Batalla, συνοδευόμενη από τρεις διεθνώς διακεκριμένους μουσικούς επί σκηνής, ερμηνεύει όλα τα τραγούδια-σταθμούς στην πορεία του μεγάλου δημιουργού και αφηγείται προσωπικές ιστορίες του Cohen, που συγκεντρώθηκαν έπειτα από δύο δεκαετίες περιοδειών και ηχογραφήσεων, με έναν από τους πιο παραγωγικούς οραματιστές της μουσικής και της λογοτεχνίας.

Ο θάνατος του Κοέν το 2016 πυροδότησε και πάλι την Perla Batalla να συνεχίσει αυτό που εκείνη ονομάζει αποστολή, την διάδοση δηλαδή της μουσικής του Cohen, αλλά και των λιγότερο γνωστών τραγουδιών του πολυβραβευμένου συνθέτη και ποιητή, σε όσους είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τα πιο προβεβλημένα hits του, όπως το γνωστό σε όλους Hallelujah. Η συναυλία διατρέχει όλη την διαδρομή του Cohen και αποκαλύπτει και πάλι τη διαχρονικότητα της τέχνης του, μέσα από το χαρακτηριστικό διαπολιτισμικό στυλ της Batalla, για να μεταδώσει τελικώς τον ειλικρινή σεβασμό και τη βαθιά αγάπη του Cohen για τη μουσική, την ποίηση και κυρίως για την αγαπημένη του φίλη.

Την Perla Batalla συνοδεύουν επί σκηνής σε αυτό το ατμοσφαιρικό, μουσικό αφιέρωμα, τρεις σπουδαίοι μουσικοί:

Marc Pratt – Ακουστικό & ηλεκτρικό μπάσο

James Dimitris Mahlis – Ούτι & κιθάρες

Luis Cartes – Πιάνο, Cajon & Ακορντεόν

Για το HOUSE of COHEN, με την Perla Batalla έχουν γράψει:

“… Η Perla Batalla είναι η ανεπίσημη πρεσβευτής του Leonard Cohen…” – El Pais

“… Η Perla Batalla κάνει τα πιο γνωστά τραγούδια του Cohen να ακούγονται φρέσκα…” – Variety

“… Το Bird on the Wire της Perla Batalla «έριξε» την πλατεία του θεάτρου!” – Guardian (UK)

“… Η υπέροχη, πλούσια, κοντράλτο φωνή της Batalla προσθέτει άλλο ένα στρώμα ομορφιάς στα κομψά φιλοτεχνημένα τραγούδια του Κοέν…” – San Jose Mercury

“… Η Batalla επενδύει στην βαθιά συγκίνηση, σε αυτό το πολύ προσωπικό αφιέρωμα, που γίνεται κάθαρση για το κοινό…” – Vancouver Review

“… Γεννημένη αφηγήτρια με ξέφρενη αίσθηση του χιούμορ, η Batalla μας διηγείται μια συναρπαστική ιστορία με κάθε τραγούδι που ερμηνεύει…” – Los Angeles Times

«Η ερμηνεία μου σε αυτή την παράσταση είναι βαθιά προσωπική. Αυτά τα τραγούδια είναι κομμάτι του εαυτού μου, του βαθύτερου πυρήνα μου. Διατρέχουν τις φλέβες μου. […] Στην παράσταση, υπάρχουν στιγμές που ζητώ από το κοινό να τραγουδήσει μαζί μου. Νιώθω ότι η ένωση των φωνών μας έχει τη δύναμη να αγγίξει το πνεύμα του Leonard κι έτσι να φέρει και πάλι κοντά μας, τη δια βίου αφοσίωσή του στην τέχνη και το μυστήριο της ανθρώπινης καρδιάς. Καθώς υψώνουμε τις φωνές μας όλοι μαζί και γινόμαστε ένα, νιώθουμε τον Leonard παντού γύρω μας»

Perla Batalla

Παρασκευή 17 Ιουνίου

Θέατρο Παλλάς

Τιμές εισιτηρίων: 15€ – 60€

Προπώληση: Viva.gr

Η Perla Batalla – Το “αηδόνι” του Leonard Cohen

Η Perla Batalla γεννήθηκε στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια και μεγάλωσε σε μια οικογένεια βυθισμένη” στη μουσική. Ο πατέρας της, ήταν Μεξικανός τραγουδιστής και D.J., και η Αργεντίνα μητέρα της, διατηρούσε ένα πολυσύχναστο δισκοπωλείο με το όνομα Discoteca Batalla. Στο οικογενειακό δισκάδικο η Perla εκτέθηκε ασταμάτητα σε ποικίλα μουσικά ερεθίσματα κάθε είδους και εθνικότητας. Μετά την ηχογράφηση και την περιοδεία με τον Leonard Cohen, για περισσότερα από 10 χρόνια σε πολλές παγκόσμιες περιοδείες, η Perla ξεκίνησε την σόλο καριέρα της με την ενθάρρυνση του Cohen. Από τότε έχει ηχογραφήσει επτά άλμπουμ, έχει συμμετάσχει σε δουλειές στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και έχει συνεργαστεί σε ζωντανές συναυλίες και ηχογραφήσεις με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Lou Reed, η Luz Casal, η Laurie Anderson, ο John Cale, ο Sonny Rollins, ο Jackson Browne, ο Duquende, ο David Sandborn και o George Duke.

Η αποστολή της Perla να τιμήσει τις ρίζες της και να μεταδώσει στο νεανικό κοινό την ομορφιά της ποίησης και της μουσικής του Cohen, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Perla είναι αποδέκτης του Βραβείου Earth Charter των Ηνωμένων Εθνών για την «εξαιρετική αφοσίωση στην κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη».