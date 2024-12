Η θερμή υποδοχή του κοινού έφερε τα sold out και αυτά με τη σειρά τους τον 2ο χρόνο! Η σπιντάτη, πολυβραβευμένη κωμωδία του Woody Allen “Play it again, Sam” επιστρέφει στη σκηνή του Faust και μάλιστα σε “prime time”, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Λίγα λόγια για την ιστορία του έργου

Λίγοι ίσως θυμούνται πως ο Woody Allen, εκτός από σκηνοθέτης και σεναριογράφος, έχει υπάρξει και επιτυχημένος θεατρικός συγγραφέας. Το “Play it Again Sam”, το δεύτερο θεατρικό του έργο, ανέβηκε στο Broadway με πρωταγωνιστή τον ίδιο στον ρόλο του Άλλαν και την Diane Keaton σ’ αυτόν της Λίντα. Έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία (453 παραστάσεις και 3 βραβεία TONY) του θεατρικού έργου που τον καθιέρωσε ως κωμική, νευρωτική περσόνα, ο Woody Allen το διασκεύασε για τη μεγάλη οθόνη με σκηνοθέτη τον Herbert Ross. Στην Ελλάδα, η ταινία προβάλλεται με τον τίτλο «Ωραίος και Σέξι».

…για την υπόθεση

Nέα Υόρκη 1969. Ο νευρωτικός, παράξενος και αδέξιος κριτικός κινηματογράφου Άλλαν Φέλιξ, προσπαθώντας να ξεπεράσει το πρόσφατο διαζύγιό του, βρίσκει καταφύγιο στην ταινία Καζαμπλάνκα. Φαντασιώνεται τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ να ζωντανεύει μέσα από το πόστερ της αγαπημένης του ταινίας και να τον συμβουλεύει.

Βοήθεια τού προσφέρει και το φιλικό του ζευγάρι, ο Ντικ και η Λίντα, οι οποίοι του κανονίζουν μια σειρά ραντεβού με διάφορες γυναίκες, τα οποία καταλήγουν σε φιάσκο λόγω του ιδιόρρυθμου χαρακτήρα του. Οι απανωτές αποτυχημένες προσπάθειες κάνουν τον Άλλαν να φαντασιώνεται διάφορα ερωτικά σενάρια, ακόμα και με τη γυναίκα του καλύτερού του φίλου…

Ο αδέξιος Άλλαν Φέλιξ, η πρώην του Νάνσυ, ο καλύτερός του φίλος Ντικ, η γυναίκα του Λίντα, 7 ατυχέστατες γυναίκες και ο… Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ σάς περιμένουν να αναφωνήσετε κι εσείς στον πιανίστα, “Play it again, Sam”!

Σκηνοθετικό σημείωμα

Η περσινή επιτυχία της παράστασης, οι θετικές κριτικές του κοινού αλλά και οι αντιδράσεις των ανθρώπων του καλλιτεχνικού χώρου, μας γέμισαν χαρά και μας έδωσαν το κίνητρο να συνεχίσουμε την παράσταση για δεύτερη χρονιά.

Η πρόταση επίσης του θεάτρου Faust να μεταφερθούμε σε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ήταν ένα ακόμα σημάδι της εμπιστοσύνης στη δυναμική της παράστασης. Αν και γνώριζα ότι ο Woody Allen έχει ένα συγκεκριμένο κοινό, με εντυπωσίασαν τα θετικά σχόλια ακόμα και από θεατές που δεν είναι απαραίτητα λάτρεις του.

Όταν πρωτοδιάβασα το “Play it again, Sam” ταυτίστηκα με τον Άλλαν Φέλιξ. Όπως εγώ – τότε στα 30 μου – έτσι κι ο Άλλαν, προσπαθώντας να διαχειριστεί την ανασφάλεια και την μοναξιά του, φαντάζεται διάφορα σενάρια για το πώς θα μπορούσε να «σκηνοθετήσει» την ερωτική του ζωή, επηρεασμένος από τις αγαπημένες του κλασικές ταινίες. Ο ψυχαναλυτικός αλλά ταυτόχρονα ανάλαφρος τρόπος του Woody Allen να ασχολείται με βασικά θέματα συνύπαρξης και ανθρώπινων σχέσεων σε συνδυασμό, με το ευφυές και ευρηματικό χιούμορ του, είναι κάτι που με γοητεύει μέχρι και σήμερα.

Βασικός στόχος, τόσο της σκηνοθεσίας όσο και της μετάφρασης ήταν να διατηρηθεί ο γρήγορος ρυθμός του κειμένου, το ύφος της εποχής (1969) αλλά και να αποδοθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να παραμένει έντονα κωμικό για το ελληνικό κοινό.

Γιώργος Ζαχαράκης

Σκηνοθεσία / Μετάφραση: Γιώργος Ζαχαράκης

Σκηνικά – κοστούμια: Χρύσα Δαπόντε

Επιμέλεια Μετάφρασης: Μαρία Παπαγιάννη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Σοφία Κικιλίντζια (Λίντα), Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν (Άλλαν), Χρήστος Ντόβας (Μπόγκαρτ), Τάσος Προβιάς (Ντικ), Αλεξάνδρα Τσιάγκα (Νάνσυ, 7 γυναίκες).

Φιλική συμμετοχή: Άρης Δημοκίδης

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30, Κάθε Κυριακή στις 18:30

Διάρκεια: 80’ (χωρίς διάλειμμα)

Faust Bar-Theatre-Arts

Καλαμιώτου 11, Αθήνα

τηλ.: 210 3234095

Τιμές εισιτηρίων: 15 € (γενική είσοδος, more.com), 12€ (φοιτητικό, ανέργων μόνο στα ταμεία του θεάτρου)

Προπώληση: more.com