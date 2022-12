Το female duet της electronic pop σκηνής επιστρέφει. Οι Project Uncut κηρύσσουν το τέλος της απομόνωσης τους με το Lonely. Ένα τραγούδι για όλους εκείνους που βρήκαν τη δύναμη να φύγουν από ένα τοξικό παρελθόν και να συνεχίσουν στο μέλλον με αισιοδοξία, να αγκαλιάσουν νέα μονοπάτια και να χαράξουν την πορεία που οι ίδιοι ορίζουν.

Μια downtempo παραγωγή με έντονα electronic στοιχεία και ένας ήχος αρκετά εξελιγμένος, σε μουσική και στίχους των Project Uncut.

Can’t apologise for saying what I felt

Is it too late now to say sorry?

You know how it goes

And how much it hurts

I Couldn’t stay away,

Away from all this pain

Man, I swear goodbyes hurt

And the flashbacks that follow

Everyone has a story

I don’t know where to start

You were insecure

I was lonely and scared

Drowning in my pain

Working through your sorrow

Colouring the clouds

Won’t make them go away

Now you’re gone

And I’m the one who stayed

Man, I swear goodbyes hurt

And the flashbacks that follow

Everyone has a story

I don’t know where to start

I don’t know where to start

I can’t go back to what we had

This lonely hedgehog will move on

Γενικό bio:

Οι Project UnCut δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2017 και είναι ένα ντουέτο επηρεασμένο από την Pop και την Trip Hop σκηνή. Η Άννα Στεφάνου (Singer/Songwriter) και η Κατερίνα Λιάκη (Keys/Songwriter) υπογράφουν σε μουσική και στίχους όλα τα κομμάτια τους από το 2017. Το πρώτο EP τους με τίτλο “Kaleidoscope” συνδέει το κάθε κομμάτι με ένα διαφορετικό χρώμα και όλα μαζί συνθέτουν ένα καλειδοσκόπιο χρωμάτων, σχημάτων και ήχων. Ακολουθεί το “Flower Book”, ένα EP λουλουδιών και αισθήσεων.

Τον Ιανουάριο του 2021 οι Project Uncut συνεργάζονται με τον Stiko στο remix του κομματιού “Mura Kami” μέσα από το EP “Flower Book” του electronic pop duo. Λίγους μήνες μετά την όμορφη συνεργασία τους, συναντιούνται ξανά και μαζί δημιουργούν ένα νέο κομμάτι με τίτλο “Exhale”. Το 2022 κυκλοφορούν το τελευταίο κομμάτι από την εποχή των μαραμένων λουλούδι κ το “Lonely”, μια downtempo παραγωγή με έντονα electronic στοιχεία.