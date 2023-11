Ο Γάλλος τραγουδοποιός και ερμηνευτής Rémi Cavat με την «ελληνική ψυχή» επιστρέφει με νέα κυκλοφορία, το τραγούδι «Gina».

Μετά τη μεγαλύτερη επιτυχία του με το τραγούδι «Serenata», αλλά και τη γαλλική εκδοχή του «Ένας Τούρκος στο Παρίσι», το «C’est la vie», ο Rémi Cavat παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Gina» που υπογράφει τη μουσική και τους στίχους ο ίδιος.

Μια νύχτα ποτισμένη στη μέθη, ένα ποτήρι που τριγυρνάει τα μπαρ του Μεταξουργείου μέχρι να βρει τον έρωτα. Μια παρουσία που του τραβάει το ενδιαφέρον. Έρωτας με την πρώτη ματιά; Είναι τόσο όμορφη για να την προσεγγίσει όμως το αλκοόλ «πετάει» στον αέρα και το ίδιο και ο έρωτας. Ποιες είναι οι σωστές λέξεις για να μην χαθεί το ενδιαφέρον; Σε πόσα μπαρ θα χρειαστεί να πάει για να βρει το θάρρος να της μιλήσει; Δεν τελειώνει άραγε το ποτό; Θα πάρει άραγε το σημείωμα μαζί της;

Το τραγούδι «Gina», με τους Reggae/Dub ρυθμούς του, επαναπροσδιορίζει το φλερτ, τον έρωτα – ιδίως αυτόν της πρώτης ματιάς – και την απόρριψη. Είναι αμοιβαίος ο έρωτας ή στο τέλος της βραδιάς θα γυρίσει μόνος;

Ο Γάλλος τραγουδοποιός και ερμηνευτής Rémi Cavat γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γκρενόμπλ της Γαλλίας. Σπούδασε μουσικολογία στο Universite Lumiere Lyon 2 της Λυών. Ένας έρωτας τον έφερε στην Ελλάδα το 2008, που μπορεί να μην κράτησε, όμως η αγάπη του για τον τόπο κρατά 15 χρόνια τώρα.

Ελληνίδα, Τσαχπίνα,

Δυο μαγουλάκια με λακάκια,

Η μπλούζα της γραντζωνεται

Στις έντονες καμπύλες της

Μαλλιά μαύρα σαν μελάνι

εκπέμπαν το δηλητήριο τους-

Κάποιας εκλεκτής μεσογειακής ευωδιάς.

Refrain,

Gina Gina, μην μου σπάσεις τα νεύρα

Gina Gina, εάν με θέλεις γλυκούλα

Gina, Gina, τρέχω όλη την ώρα

Gina τώρα…

Μαγεμένος από της οσμές της,

Αγνοώντας τον φόβο,

Και ακούγοντας μόνο τις ελλείψεις

Των εκστασιασμένων μου ορμονών,

Πήγα και έκατσα κοντά της

Με πρόσχημα μια ιστορία

Με φωτιές και πυροσβέστες,

Τρελάθηκα- και της εξομολογήθηκα τα πάντα.

Με άκουγε με ένα χαμόγελο,

Και αφηνόταν στην σαγήνη,

Η προφορά μου όταν μιλώ

Ηχεί σαν εξωτική

στο ελληνικό της αυτί.

Αλλά η μικρή είναι ατίθαση

Με ένα τίποτα στραβώνει,

Δεν έπρεπε να χάσω το νήμα

Ούτε των λόγων ούτε των ποτηριών.

Τα ποτήρια μου,

Αχ-το ποτό είναι εφήμερο

Η νεανική σου όψη,

Αχ, Τζινα, Φοβάμαι την εξορία σου.

Elle est grecque, coquette,

Deux petites joues à fossettes,

Un chemisier bien accroché

A ses formes prononcées

Cheveux noirs comme l’écrin,

Diffusaient leur venin,

De senteurs raffinées,

De Méditerranée.

Refrain,

Gina Gina, μην μου σπάσεις τα νεύρα

Gina Gina, εάν με θέλεις γλυκούλα

Gina, Gina, τρέχω όλη την ώρα

Gina τώρα, θα σου κάνω έρωτα

Charmé par ses odeurs,

Ignorant la peur,

N’écoutant que les carences

De mes hormones en transe,

Près d’elle j’allais m’asseoir,

Prétextant une histoire,

De pompier et d’incendie,

J’étais fou je lui ai tout dit.

M’écoutait l’air amusé

Et se laissait charmer,

Mon accent sonne exotique,

Dans son ouïe hellénique,

Mais la petite est farouche,

En un rien elle fait mouche,

Il me fallait garder le fil,

Et mes verres Xérophiles.

Mes verres Xerofiles,

Oô, l’alcool est volatile,

Tes airs juvéniles,

Oô, Gina, je crains ton exil.