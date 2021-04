Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού «Σερενάτα», σε στίχους του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κριεζή και ερμηνευμένο από την Αρλέτα, ο Rémi μας προτείνει μία νέα βερσιόν, στα γαλλικά.

Σε αυτή την εκδοχή, ο Γάλλος τραγουδιστής μας μιλάει για την ίδια ιστορία, αλλά αυτή τη φορά απ’ την οπτική γωνία του άνδρα, του «Παναγιώτη», όπως τον είχε ονομάσει η Μαριανίνα στην αρχική βερσιόν. Σαν να είχαν χωρίσει οι δύο καλύτεροι φίλοι σας, να σας αφηγείται αρχικά η γυναίκα τη δική της εκδοχή και λίγο αργότερα να ακούτε την πλευρά του άνδρα.

Ποιος έφυγε και ποιος άφησε το κάθε αντικείμενο στο σπίτι που, λίγο πριν, ήταν η φωλίτσα του ζευγαριού. Και κυρίως τι έγινε με τη γέννα της γάτας, της μικρής «Σερενάτας» που έμεινε στο σπίτι της γυναίκας, αλλά που προφανώς είχε μία ιδιαίτερη σχέση με τον «Παναγιώτη» μας. Τόσο ιδιαίτερη που δεν ξέρουμε πια ξεκάθαρα για ποιον μιλάνε κι αν αυτή η μικρή «Σερενάτα» δεν είναι τελικά παρά ένα πρόσχημα για να εξηγηθούν οι δύο πρώην ερωτευμένοι μας…

Ο Γάλλος συνθέτης και ερμηνευτής Rémi Cavat, ζει στην Ελλάδα από το 2008. Γοητευμένος από μία όμορφη Ελληνίδα που σπούδαζε τότε στη Γαλλία, την ακολουθεί στη χώρα της και έτσι γνωρίζει την πρώτη του ελληνική ιστορία αγάπης. Αυτή η ιστορία δεν περιλαμβάνει γάτα, αλλά σηματοδοτεί μία μεγάλη στροφή στη ζωή του συνθέτη εφόσον παραμένει ακόμη στην Ελλάδα!

Μουσική: Λάκης Παπαδόπουλος

Στίχοι: Μαριανίνα Κριεζή

Γαλλικοί Στίχοι: Rémi Cavat

Video, Story & Art Direction: Θένια Κουρέλη

Pourquoi je ne sais plus trop, on s’est dit adio,

T’as caché le pickup, moi j’ai embarqué le frigo,

T’as compté tous les draps, je regardais le bégonia,

Et depuis ce matin-là, il s’est passé trois ans déjà.

Kéblo, dans ce monde de salop,

Qui pensait que la vie me séparerait de toi,

Coup de bigot, tu veux me filer l’info,

Ce soir Serenta, a fait des petits chats.

Elle a fait trois chatons, tout tigrés, tout mignons,

Sont dans la cuisine sous un placard à l’abandon,

Tu les vois pas trop bouger, sont peut-être paralysés,

Le mâle est un peu con, et tu lui as filé mon prénom.

A l’aplomb du siphon, caché dans des chiffons,

Ca a pas dû lui plaire, elle a dû chopper le bourdon,

Elle a vite mis les bouts, alors tu fais la nounou,

Et maintenant t’es vénère et tu te rappelles de nous.

Ha, j’avais le mot habile, pour que notre casa soit tranquille,

Je murmurais au chat, serenata ne te fais pas de bile,

Je te le jure sur ma vie, pas d’autres minous par ici,

Couche toi dans mes draps, et fou tes poils dans mes jeans.

Basta les prorata, pour la petite serenata,

C’est finis la java, et bye-bye les boites de foie gras,

Elle peut trainer les bars, fréquenter des chats noirs,

Ne comptez plus sur moi, je m’en tamponne le coquillard.