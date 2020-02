O εκρηκτικός George Zervos με την ξεσηκωτική και υπερ-κουλ μπάντα του, επιστρέφουν στο Tiki Bar Athens – τον εξωτικό θησαυρό του ιστορικού κέντρου της Αθήνας!

Ανανεωμένος και πάντα έτοιμος να σε κάνει να χορεύεις ξέφρενα χωρίς καν να το πάρεις χαμπάρι, ο George Zervos θα ζεσταίνει τις Πέμπτες μας (27/2, 5/3 & 12/3) χαρίζοντας αξέχαστες rock ‘n’ roll στιγμές με παλιά αγαπημένα τραγούδια, αλλά και νέα ακυκλοφόρητα που πρόκειται να ανεβάσουν την θερμοκρασία.

Ντυθείτε ελαφριά κι ετοιμαστείτε να αποδράσετε στην πιο όμορφη ζούγκλα της πρωτεύουσας, με ένα μουσικό περφόρμανς που χτίζει γέφυρες ανάμεσα στο garage και το rock ‘n roll, δημιουργώντας ένα ευφάνταστο rock υβρίδιο που περιμένει υπομονετικά να σας ξεσηκώσει.

Ο George Zervos πρόσφατα κυκλοφόρησε το video single του με τίτλο “My life in her hands” αφιερωμένο στον γυναικείο ηρωισμό, κι ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα νέα του κομμάτια “Blond Blondie You”, “Get in the car” και “Danger”.

Πέμπτες: 27 Φεβρουαρίου, 5 & 12 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 22.00

Tiki Bar Athens

Φαλήρου 15, Κουκάκι (Μετρό Ακρόπολη)

Τηλ. Κρατήσεων: 2109236908

Γενική Είσοδος: 7€

*Τα εισιτήρια είναι θεάματος & δεν περιλαμβάνουν ποτό

* Η αγορά εισιτηρίου δεν συνιστά και κράτηση θέσης