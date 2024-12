Η songwriter & ερμηνεύτρια Semeli Tagara μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του single “The One”, επιστρέφει με το μυστηριώδες και άκρως captivating “1, 2, 3“, το οποίο συνοδεύεται από ένα music video, γεμάτο χρώματα, χορό και πλάνα εμπνευσμένα από την πάντα ιδιαίτερη ματιά του Βασίλη Κεχαγιά.

Η Semeli συνδυάζει για άλλη μια φορά τη βαθιά ιδιαίτερη φωνή με τη μοναδική αισθητική της και μας προετοιμάζει για τον επικείμενο δίσκο της!

Πλησιάζοντας το τέλος της χρονιάς το 1, 2, 3 είναι η σύνοψη της ευχής μου σε όλους μας!

Σηκώνω το ποτήρι μου και πίνω στην απόφαση να κοιτάξουμε στα μάτια αυτών που μας έχουν ισοπεδώσει και να αναστηλώσουμε την αγάπη μας για την ζωή!

Ανυπομονώ να μοιραστώ το album μου που ονομάζεται Insane Sane που θα κυκλοφορήσει στις 6/2/2025 από την fine records!

Μέχρι τότε – let’s celebrate and let’s get back on top!

Semeli Tagara

Hear me knocking at your door

Here I come baby

Here I come

For more

5,6,7,8

It’s not that , late

9,10,11

Everything is seven

12,13,14

Tell me where you’ve been

Show me what you ‘ve seen

Show me what you’ve seen

Have some wine and tell me

Can you read the past

No need to do it fast

Take your time

Take your time

1,2,3,4

Hear it knocking at your door

You want so much

And you ask for more

5,6,7,8

Let’s celebrate

9,10,11

Let’s go to heaven

And let’s get back on top..

With the 1,2,3,4