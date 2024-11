Η Semeli Tagara μετά την καλοκαιρινή κυκλοφορία του Horizon Ep, παρουσιάζει το νέο της single “The One“, συνδυάζοντας jazz υφές και φωνητικά και προετοιμάζοντας μας για τον επικείμενο δίσκο της! Αναζητώντας πάντα την ουσία της σύνδεσης, δημιουργεί ένα electronic περιβάλλον με μινιμαλιστικούς στίχους.

Μια μουσική σύλληψη, η οποία εκφράζεται από τη βαθιά ιδιαίτερη φωνή, την κιθάρα και το σαξόφωνο της καλλιτέχνιδας που ακούμε στο ατμοσφαιρικό “The One”.

Το vibe του κομματιού είναι χαρακτηριστικό του ηχοχρώματος του επικείμενου δίσκου που κυκλοφορεί τον επόμενο μήνα από τη Fine! Records!

Oh let me live

With you

Feel me

Breathe

With you

I wanna know

Your every you

And love you