Οι Seven Of Hearts επιστρέφουν από το σκοτάδι στο φως με το δεύτερο τουs single “In Her Darkness”, ένα Dark Art Pop μανιφέστο που περιγράφει την χαοτική στιγμή της συνάντησης, του έρωτα και την προσπάθεια του ενός να τραβήξει τον άλλο προς την ευτυχία!

Συνδυάζοντας μελαγχολικές συγχορδίες και αρκετά ηλεκτρονικά στοιχεία για την δημιουργία ενός φορτισμένου μουσικού περιβάλλοντος το “In Her Darkness” αναφέρεται στην σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων! Μέσα από τους στίχους φανερώνεται μια σχέση όπου ο άντρας προσπαθεί να ισορροπήσει με την σκοτεινή πλευρά της γυναίκας και να την οδηγήσει με τις πράξεις του στο φως! Αλλά μέσα από αυτό το σκοτάδι της τοξικότητας και οι δυο γνωρίζουν πως κατευθύνονται προς τον θάνατο του έρωτα. Ο χρόνος σταματάει, τα θετικά κομμάτια της ευτυχίας ποτέ δεν ενώνονται ή μένουν ημιτελή, ο κόσμος τους βυθίζεται στην λήθη ως που έρχεται η αυτοκαταστροφή και στο τέλος η λύτρωση με ένα νέο ξεκίνημα.

Οι Seven Of Hearts σε μια πρωτότυπη κίνηση αποφάσισαν να σκηνοθετήσουν την τολμηρή ιδέα τους για το music video του “In Her Darkness” με σύμμαχο το ΑΙ (τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης). Θέλοντας να εξερευνήσουν νέες καλλιτεχνικές διαστάσεις αξιοποίησαν έναν καινούργιο “οπτικό σύντροφο”. Βρισκόμενοι πίσω από το σενάριο, το story line και το μοντάζ, καθοδηγήσαν το AI και έκαναν πραγματικότητα τον κόσμο του “In Her Darkness”! Μπορεί αυτή η πειραματική προσέγγιση να θολώνει την γραμμή μεταξύ της ανθρώπινης τέχνης και της μηχανικής ερμηνείας, αλλά αυτό ήταν εξαρχής η ιδέα και ο σκοπός τους, το αδιευκρίνιστο.

Εμείς σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τον μαγικό κόσμο των Seven Of Hearts και να αφεθείτε στις υπέροχες μελωδίες του “In Her Darkness” και στο απόκοσμο οπτικό τους αποτέλεσμα!

Seven of Hearts:

Chris Michael (Vocals)

Stavros Filippopolitis (Keys & Programming)

As the horizon of the future stretched into infinity,

the thread of humanity unraveled, and shadows cast the world

into a sea of ashes.

A softly-spoken tale whispered of rebirth,

of two men emerging from a distant yesterday,

guiding a desolate world from the depths of darkness back into

the nurturing embrace of the light.

In her darkness, I surrendered

I remember, years ago

In the silence hear her thunder

Break the dawn

And I know

She’ll be the death of me.

If I try to leave

She’s always close to me.

Just like a shadow so near and yet so far

Time’s moving slowly

(Into her arms)

If you look closely

(Into the dark)

She’ll be the only

(Close to my heart)

I keep on falling

(Into the dark)

In her Darkness, I sought heaven

And I never got so close

In the silence feel her absence

in my bones

And I know

She’ll be the death of me

If I try to leave

She’s always close to me

Just like a shadow so near and yet so far

Time’s moving slowly

(Into her arms)

If you look closely

(Into the dark)

She’ll be the only

(Close to my heart)

I keep on falling

(Into the dark)

Into the dark

Into the dark

Into the dark

Into the dark

Time’s moving slowly

If you look closely

She’ll be the only

I keep on falling

I keep on falling

Time’s moving slowly

(Into her arms)

If you look closely

(Into the dark)

She’ll be the only

(Close to my heart)

I keep on falling

(Into the dark)

In her darkness, I surrendered

I remember, years ago

In the silence, hear her thunder

Break the dawn

In her darkness