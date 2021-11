“…in the mid of the day

crows fly away…”

Οι ρίμες του Sexpyr διασταυρώνονται με την dark country των Redeye Caravan κι αυτό που προκύπτει είναι “Ο Δικαστής του Σερίφη”!

Η ιστορία μας μεταφέρει σε μια παράλληλη, ελληνική Άγρια Δύση όπου καταστάσεις καυτηριάζονται και ο νόμος περνάει στα χέρια των vigilante…

Το video clip που δημιούργησε ο Ιωάννης Ψύχος.

Μουσική: Άκης Κοσμίδης, Πάνος Μακούλης

Ελληνικοί στίχοι: Sexpyr

Αγγλικοί στίχοι: Βαλάντης Δάφκος

Ενορχήστρωση: Πάνος Μακούλης

Redeye Caravan

Άκης Κοσμίδης (φωνή, ακουστική κιθάρα, μπάντζο)

Βαλάντης Δάφκος (φωνή, μπάσο)

Πάνος Μακούλης (ηλεκτρική – slide – ακουστική κιθάρα, πλήκτρα, φωνή)

Ελένη Παρασκευοπούλου (φωνή)

Στέφανος Στρογγύλης (φυσαρμόνικα)

Θάνος Γιαμαρέλος (βιολί)