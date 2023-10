Το τελευταίο βαλς για το κορυφαίο rock συγκρότημα της Ελλάδας που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ροκ μουσικής. To νέο album των Socrates Drank The Conium με τίτλο “Socrates Last Forever” ηχογραφήθηκε την περίοδο 2009 – 2010 και θεωρούταν σαν το χαμένο album του συγκροτήματος μέχρι τη στιγμή που ο Κώστας Μπίγαλης ανέλαβε να ολοκληρώσει τη μίξη του στην τελική σημερινή της μορφή. Τον Αντώνη Τουρκογιώργη (Φωνή, Μπάσο) και Γιάννη Σπάθα (Κιθάρες) πλαισιώνει ο Μάκης Γιούλης (Ντραμς).

Το album αποτελείται από έντεκα ολοκαίνουρια τραγούδια του group στο γνώριμο rock ήχο τους που όλοι αγαπήσαμε. Το Socrates Last Forever κυκλοφορεί αρχικά αποκλειστικά σε limited βινύλιο σε αριθμημένα αντίτυπα.

Socrates Drunk The Conium, υπέροχοι μουσικοί που έγραψαν ιστορία στο Ελληνικό ροκ

Από το συγκρότημα των Socrates πέρασαν κατά καιρούς μερικοί από τους πιο καταξιωμένους μουσικούς μας γράφοντας μία ιστορία που επηρέασε σημαντικά την πορεία του Ελληνικού ροκ.

Είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω από τα πρώτα βήματα της καριέρας τους και ήμουν αυτός που τους πήρε από το Music Box στην Polygram όπου άλλαξαν το όνομα τους από Persons σε Socrates Drunk The Conium και έκαναν μία σημαντική πορεία που είχε απήχηση σε Αμερική και Ευρώπη και αυτό δεν είναι υπερβολή αν λάβουμε υπ’ όψιν την συγκίνηση που νιώσαμε όταν διαβάσαμε στο περιοδικό Billboard για τη κυκλοφορία ενός από τα άλμπουμ τους, ενώ νωρίτερα η Patty Pravo είχε διασκευάσει ένα από τα τραγούδια τους και αργότερα ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έκανε παραγωγή σε ένα από τα άλμπουμ τους με σκοπό την καθιέρωση τους στην Αγγλία όπου η Virgin είχε δείξει σημαντικό ενδιαφέρον.

Όλοι τους δεξιοτέχνες μουσικοί και αξιόλογοι συνθέτες που μάλιστα έκαναν αργότερα και προσωπικές καριέρες, οι Socrates, όχι τυχαία αποτελούν ένα μουσικό θρύλο για όσους ενδιαφέρονται για την πορεία του ροκ στην Ελλάδα.

Με την πορεία τους άγγιξαν το όνειρο της επιτυχία εκτός Ελλάδας και έβαλαν την σφραγίδα τους σε πολλά από τα συγκροτήματα που ακολούθησαν στην χώρα μας.

Ένας νέος δίσκος με ηχογραφήσεις τους, είναι πάντα κάτι που συγκινεί αυτούς που πίστεψαν στην αξία τους και παραμένουν φανατικοί φίλοι τους.

Γιάννης Πετρίδης