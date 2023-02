Η αγαπημένη σε όλους τους φίλους των 80’s & 90’s Σοφία Αρβανίτη, έρχεται στη μουσική σκηνή Σφίγγα, για ένα τρελό πάρτι όπου θα παρουσιάσει και ένα νέο τραγούδι σε ρυθμούς ροκ εντ ρολ του Λάκη Παπαδόπουλου που λέγεται “Σε ζωντανές συναυλίες” και θα κυκλοφορήσει από τη Heaven music.

Στο σούπερ ανεβαστικό της live θα ακουστούν τραγούδια επιτυχίες, όπως “Μη μου μιλάς για καλοκαίρια”, “Σοκολατί”, “Ζωή σαν πορτοκάλι”, “Μόνη περπατώ”, “Κόκκινη κόλαση”, “Σαν πρώτη φορά”, “Μπλέχτηκα”,”The desert is in your heart”.

Ανάμεσα τους και αγαπημένα της τραγούδια όπως τα “Αν μια μέρα σε χάσω” “Μην της το πεις”, “Δικός σου για πάντα”, “Δεν φταίω εγώ πού μεγαλώνω”…

Στην βραδιά συμμετέχει και ο γνωστός stand up κωμικός και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Κατινάκης.

Guest: Δημήτρης Κίκλης

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Μουσική σκηνή Σφίγγα

Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής

(είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6987844845, 2114096149

Eισιτήρια από 16 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: Viva.gr