H Σοφία Καμηνά, μια νέα και ταλαντούχα τραγουδίστρια, ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου της single, “Don’t Call Me“. Σε disco pop ρυθμό γιορτάζει την αγάπη, τα προσωπικά μας όρια και τη σημασία του σεβασμού.

Οι στίχοι και η μουσική του “Don’t Call Me” από τη Σοφία Καμηνά, σηματοδοτούν ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο ως σόλο καλλιτέχνη. Την παραγωγή και ενορχήστρωση έκανε ο Γιώργος Κολτσίου και σίγουρα θα αγγίξει τους λάτρεις της disco.

Το video clip του “Don’t Call Me” αποτυπώνει την funky ατμόσφαιρα του τραγουδιού και ξεχειλίζει από μια σειρά φωτεινών χρωμάτων. Σε σκηνοθεσία και μοντάζ του Κωνσταντίνου Στάμου, το βίντεο παρασύρει τους θεατές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο μυαλό της ηρωίδας καθώς εξερευνά τα νοήματα του τραγουδιού. Η αισθητική του βίντεο συνδυάζεται άψογα με τον ζωηρό ρυθμό, δημιουργώντας ένα οπτικό θέαμα τόσο για τα μάτια όσο και τα αυτιά.

Το πάθος της Σοφίας για τη μουσική ξεκίνησε από την παιδική ηλικία της, οδηγώντας σε συνεργασίες με funk, soul και blues μπάντες. Σπούδασε jazz φωνητική στο Ωδείο Αθηνών και έχει συνεργαστεί με μια σειρά καταξιωμένων Ελλήνων μουσικών, συμπεριλαμβανομένων των Villagers of Ioannina City και του Χρήστου Ταμπουρατζή.

Μουσική & Στίχοι: Σοφία Καμηνά

Ενορχήστρωση & Παραγωγή: Γιώργος Κολτσίου

Ηχογράφηση & μίξη από τον Δημήτρη Μισιρλή

Τα εγχορδα ηχογραφήθηκαν από τον Χρήστο Ταμπουρατζή

Mastering από τον Γιάννη Χριστοδουλάτο

Παραγωγή & Επεξεργασία video: Κωνσταντίνος Στάμου

Video Production: Under a Groove

Μουσικοί:

Σοφία Καμηνά – Φωνητικά

Γιώργος Κολτσίου – Κιθάρα

Κωνσταντίνος Στάμου- Μπάσο

Ορέστης Μπενέκας – Fender Rhodes, Πλήκτρα

Άγγελος Διαμαντόπουλος – Drums

Νίκος Μαρτζιώκας – Κρουστά

Γιώργος Χατζής – Βιολί

We keep on moving in the opposite direction

On a road without a destination

I’m on your side but all you do is, stop me, drop me

Back and forth again this messy situation

On and off, I can’t go on no more

You better step aside go on and, stop these mind tricks

Don’t call me, don’t need me

Oh my baby, don’t trick me

Don’t call me, don’t need me, nononooooo

Don’t call me again

Don’t need me again, it’s over

Don’t trick me again

I’m tired of this game move over

You only look to me in need of affirmation

Come and go without notification

You pick me up then put me down and mock me, your plan B

With no regrets you like to play around with fire

No, no, no, I’m tired of your desire

I’m packin up, not turning back don’t stop me, stop me