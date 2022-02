Οι Souled Out επιστρέφουν στο Faust για μια επανάληψη του ξέφρενου πάρτι του προηγούμενου μήνα με ολοκαίνουργιο δίσκο και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Μotown και R’n’B σκηνής του χθες και του σήμερα!

Το πενταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, μετά τα single τους “Let Me In Your Heart” και “Madness”, παρουσιάζουν τραγούδια από το πρώτο τους άλμπουμ και υπόσχονται να μη σε αφήσουν να κάτσεις στην καρέκλα σου!

Οι Souled Out δημιουργήθηκαν το 2013 μέσα από την κοινή τους αγάπη για την soul / r’n’b μουσική και έκτοτε εξερεύνησαν κάθε στέκι και venue με τη μουσική τους αλλά και κάθε πτυχή της soul στα jamming sessions της μπάντας.

Μέσα στο αλλόκοτο 2020 αποφάσισαν να αποτυπώσουν τις δημιουργικές συνθέσεις της μπάντας στον πρώτο τους δίσκο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει και με την συγκλονιστική φωνή της frontwoman τους, Αλεξάνδρας Σιετή, μας αποκαλύπτει τις διάφορες μουσικές του πτυχές μέσα από κάθε single που κυκλοφορεί.

Φωνή: Αλεξάνδρα Σιετή

Πλήκτρα: Τάσος Κορκόβελος

Ηλ. κιθάρα: Πάρης Παπαδόπουλος

Ηλ. μπάσο : Τάσος Βενετικίδης

Τύμπανα: Κώστας Αναγνώστου

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου

Έναρξη: 21:30

Faust

Καλαμιώτου 11 & Αθηναΐδος 12, Μοναστηράκι

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 3234095

Είσοδος: 8 ευρώ