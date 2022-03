Oι Souled Out, η αγαπημένη funk ‘n soul μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, μας παρουσιάζουν τον πρώτο τους ολοκληρωμένο δίσκο με τίτλο “Sunny Side Up“, συστήνοντας μας την soul σε όλες της τις μορφές.

Μετά την κυκλοφορία των, “Let me in your heart”, “Madness” και “Love School”, οι Souled Out με τη χαρισματική front woman τους, Αλεξάνδρα Σιετή μοιράζονται μια σειρά κομματιών που δημιουργήθηκαν με πολλή αγάπη για τη μουσική και επιρροές από funk, jazz και R’n’B ήχους.

Το άλμπουμ επικεντρώνεται στην απλότητα της ζωής, μέσα σε όλα της τα φάσματα και στην θετική πλευρά των πραγμάτων, παρά τις αντιξοότητες που προκύπτουν. Κάθε κομμάτι είναι εμπνευσμένο από την απλή καθημερινότητα και την ομορφιά στα μικρά, αλλά σημαντικά, δοσμένα μέσα από τα προσωπικά βιώματα της μπάντας. We still got Soul, baby!

Tracklist:

1. Let Me In Your Heart

2. A Penny And A Dime

3. Early In The Morning

4. I Belong With You

5. Love School

6. Do What You Got To Do

7. Help Me Understand

8. Love Will Set Us Free

9. Madness (Album Version)

Τα μέλη των Souled Out μιλούν για το πρώτο ολοκληρωμένο τους album

“Sunny Side Up”. Fresh, Soulful, Funky. Get the groove on!

– Αλεξάνδρα, Vocals

“Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθε η στιγμή να μοιραστούμε με όλους τα τραγούδια μας και ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί η δημιουργία του δίσκου έγινε με φίλους και συνοδοιπόρους ετών.”

– Κώστας, Drums

“Ένας αυθεντικά feel-good δίσκος, φτιαγμένος κομμάτι κομμάτι με πολύ μεράκι, που αποτυπώνει μία πολύ δημιουργική περίοδο της μπάντας και εκφράζει την αγάπη μας για τη soul μουσική αλλά και την μεταξύ μας αγάπη!

– Τάσος, Keyboards

“Έφτασε επιτέλους η στιγμή να παραθέσουμε τη δική μας μουσική δήλωση. Μετά από αρκετό “μαγείρεμα” στα καζάνια του στούντιο, παρουσιάζουμε ένα δίσκο που τα βασικά του συστατικά είναι οι εμπειρίες και η χημεία μας. Ελπίζουμε το μήνυμα να φτάσει σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται!

– Πάρης, Kιθάρα