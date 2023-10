Οι Sound Service, το project του συνθέτη και παραγωγού Γιάννη Μασούρα (πρώην μπασίστα και ιδρυτικού μέλους των Matisse) μετά τη διασκευή της space-disco επιτυχίας “Magic Fly” και το single “Unstoppable”, έχουν ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι, το “Someone Get Me Out Of This Car”.

To τραγούδι με τους στίχους του μας βάζει στη θέση ενός απεγνωσμένου συνοδηγού, όταν η φίλη του που βρίσκεται στο τιμόνι βγάζει τα απωθημένα της σχέσης τους οδηγώντας στη κόψη του ξυραφιού…

Howling in the moonlight, She said this will be a long night

“Do you think you got what it takes? You know, I’ll never hit the breaks.”

Στους στίχους ο Μασούρας είχε τη βοήθεια του Patrick Krief, που είναι και ο ερμηνευτής του τραγουδιού. Ο Patrick είναι πρώην μέλος της αγαπημένης Καναδικής indie μπάντας The Dears και χάρη στη βαθιά χαρακτηριστική του ερμηνεία, δίνει στο τραγούδι ένα ξεχωριστό στίγμα, μία σκοτεινή γοητεία.

“Θα το πω όχι μόνο γιατί μ ’αρέσει αλλά κυρίως γιατί το θέμα του μου θυμίζει δικές μου αντίστοιχες περιπέτειες” είπε γελώντας ο Krief όταν άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι.

Το “Someone Get Me Out Of This Car” είναι πλημμυρισμένο από τις μελωδίες των synths αλλά και τις κιθάρες του Greggy K, o οποίος “σμίγει” ξανά δημιουργικά με τον Γιάννη, δέκα χρόνια μετά τους Matisse.

To τραγούδι που ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο και στο Μόντρεαλ είναι μία παραγωγή του Γιάννη Μασούρα και του Αντώνη Βιλλιώτη.

Δημιουργικό Εξωφύλλου: Σπύρος Καραβάς

Mastering : Greggy K