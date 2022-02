Οι The Speakeasies Swing Band! επιστρέφουν στον Πολυχώρο WE το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου για μια αξέχαστη, κεφάτη βραδιά γεμάτη από τον δυναμισμό και την ενέργεια τους! Με ανεβασμένη -όπως πάντα!- διάθεση έρχονται για να παρουσιάσουν ένα swing πρόγραμμα με δικά τους, αλλά και διαχρονικά κομμάτια, να μας ξεσηκώσουν και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για ένα αυθεντικό μουσικοχορευτικό party μέχρι τελικής πτώσης! Σάββατο 26 Φεβρουαρίου αφεθείτε στα μαγικά ακούσματα των Speakeasies Swing Band και αφήστε τον ρυθμό να σας συνεπάρει!

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

👉Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00 | Η συναυλία ξεκινάει στις 22:00



Πολυχώρος WE

Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου & Γρ. Λαμπράκη – Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 284700

👉 Είσοδος: Προπώληση | Ταμείο 7€

Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

Σημεία προπώλησης: Πολυχώρος WE, καθημερινά 10:00-22:00

Λίγα λόγια για τους The Speakeasies Swing Band!:

Από το 2010, οι The Speakeasies Swing Band, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και φεστιβάλ του εξωτερικού όπως στο DIGA DIGA DOO festival στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στο Royal Jazz Fest του Μπαχρέιν, στο Hep Cat’s Holiday στη Μ. Βρετανία, στο Copenhagen Lindy Exchange στη Δανία, στο Φεστιβάλ Μουσικής και Πολιτισμού του Κολμάρ της Γαλλίας, στο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ του Μπάνσκο στη Βουλγαρία και στο Summer Jamboree στην Ιταλία, κ.ά.

Μοιράστηκαν την σκηνή με μεγάλα ονόματα του χώρου όπως οι Parov Stelar, Ray Collins, Cherry Poppin Daddies, Hillbilly Moon Explosion. Μεταξύ όλων, έχουν εμφανιστεί σε ιδιαίτερες εκδηλώσεις όπως ο γάμος της Χολιγουντιανής ηθοποιού Jessica Chastain.

To 2012 κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο ‘Bathtub Gin’ το οποίο πλαισιώθηκε από τα μουσικά βίντεο των ‘Bright Lights Late Nights’ και του βραβευμένου πλέον, από την International Songwriting Competition (ISC), ‘Black Swamp Village’.

Το 2015 επανέρχονται με το ‘Land of Plenty’, έναν δίσκο αποτελούμενο από 10 τραγούδια, σε ήχους Swing, Jazz, Blues και Dixieland.

Το 2017 συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου με την παράσταση “Homesickness Blues’’ σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση και ενορχήστρωση Κώστα Βόμβολου.

Το 2019 κυκλοφορούν το single “Walkin’ Away Blues” και τον επόμενο χρόνο, κατά την διάρκεια της πανδημίας, κυκλοφορούν τον πλήρη δίσκο “Uproaring Twenties”

Οι The Speakeasies’ Swing Band είναι:

Κατερίνα Σισίννι – Φωνή

Πάνος Καρνούτσος – Ηλεκτρική Κιθάρα

Πάνος Βουλγαράκης – Κοντραμπάσο

Γιάννης Νταλιάνης – Ακουστική Κιθάρα

Μανώλης Σταματιάδης – Πιάνο

Χρήστος Παπαδόπουλος – Κλαρινέτο

Γρηγόρης Οικονόμου – Ντραμς