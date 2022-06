Οι The Steams κυκλοφορούν την πολυαναμενόμενη δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους με τίτλο “Mild Conquest”. To νέο άλμπουμ έρχεται 4 χρόνια μετά το ντεμπούτο τους, “Wild Ferment” που έλαβε εξαιρετικές κριτικές και ανέδειξε τους The Steams ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μπάντες της ελληνικής αγγλόφωνης σκηνής.

To “Mild Conquest” περιέχει 9 τραγούδια σε μουσική των The Steams και σε στίχους του Πάνου Δημητρόπουλου. Στο τραγούδι “Lament” προλογίζει o ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης, απαγγέλοντας τον ορισμό της τραγωδίας του Αριστοτέλη. Το άλμπουμ δημιουργήθηκε και ηχογραφήθηκε την περίοδο της καραντίνας. Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε από τον Αλέξ Μπόλπαση και το mastering έγινε από τον Nick Townsend.

H φωτογράφηση του εξωφύλλου πραγματοποιήθηκε από τον διεθνούς φήμης φωτογράφο, κινηματογραφιστή και διευθυντή του Desillusion Magazine, Sebastien Zanella, σε συνεργασία με το συγκρότημα, σε μια βραχώδη ακτή της Αττικής.

To “Mild Conquest” είναι μια σύγχρονη τραγωδία που επεκτείνει τον ήχο τους πέρα από τα όρια του «κλασικού» ροκ παντρεύοντας παραδοσιακά όργανα, πολυφωνίες και διηγήσεις με groovy ρυθμούς, ογκώδεις κιθάρες και διονυσιακά ξεσπάσματα.

To “Mild Conquest” κυκλοφορεί ψηφιακά σε διανομή της The Hubsters και από το φθινόπωρο θα είναι διαθέσιμο σε μορφή βινυλίου σε απλή και συλλεκτική έκδοση.

—————

Οι The Steams είναι μια psych rock μπάντα από την Αθήνα. Το 2018 κυκλοφόρησαν τον 1ο τους δίσκο Wild Ferment και ξεκίνησαν ένα ταξίδι που τους έστειλε σε 3 τουρ, 2 sold–out εκδόσεις βινυλίου και πολλά εγχώρια φεστιβάλ. Έχουν εμφανιστεί στο πλευρό των The Cure, Michael Kiwanuka, Peter Murphy (Bauhaus), Lumerians, Naxatras κ.α. Τον Ιούνιο του 2022 κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ τους Mild Conquest.

«ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ χωρὶς ἑκάστου τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι᾽ ἀπαγγελίας, δι᾽ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν.» (Aristotle)

come to the land of the stabbed hills

see the beds of thirsty rivers

those who never meet the sea

not everything that’s gold, shimmers

look how they planted the white tall steel

with pointy wings and electric noises

stained by the blood of birds

since the trees have lost their voices

surpass your weeping song

embalming hands of you demented

the fireflies that feed your soul

of all the regions now forgotten