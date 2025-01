Στις 4 Απριλίου 2025, η Σtella θα κυκλοφορήσει το νέο της album Adagio σε CD/LP/DSPs από τη Sub Pop. Γραμμένο και ηχογραφημένο στο διάστημα των τελευταίων πέντε ετών, με την Σtella να υπογράφει την παραγωγή (σε δυο κομμάτια παρέα με τον Rafael Cohen) και την μίξη ο Edmund Irwin-Singer (Glass Animals). Περιλαμβάνει διεθνείς συνεργασίες με τους Rafael Cohen των !!! (Chk Chk Chk), και τον τραγουδοποιό Gabriel Stebbing. Το Adagio είναι ένας διαλογισμός είκοσι επτά λεπτών πάνω στην αγάπη και την επιθυμία, τη γαλήνη και τον χρόνο.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος του είναι γραμμένο στα αγγλικά, όπως και όλα τα προηγούμενα album της, η Σtella παρουσιάζει για πρώτη φορά δύο τραγούδια στα ελληνικά: το άκρως χορευτικό “Omorfo Mou” και “Ta Vimata” (Τα Βήματα), μια διασκευή ενός αγαπημένου κομματιού της Σtella, που ερμήνευσε πρώτη η Λίτσα Σακελλαρίου το 1969, και αποτελεί μέρος του ελληνικού Νέου Κύματος.

Σήμερα, η Σtella μοιράζεται το πρώτο κομμάτι του ομότιτλου δίσκου, το “Adagio”, μία ωδή στον αργό ρυθμό και την ανάγκη να επιβραδύνουμε, στην εποχή της στιγμιαίας ικανοποίησης—την επιθυμία να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αφήσουμε τον κόσμο να έρθει σε εμάς. Δείτε το σε σκηνοθεσία της Debora Maité.

Το Adagio ακολουθεί την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου της στην Sub Pop, Up and Away (2022), το οποίο εκτόξευσε τους μηνιαίους ακροατές της στο Spotify σε πάνω από τριάμισι εκατομμύρια, ακούστηκε σε τηλεοπτικές σειρές, όπως το Industry του ΗΒΟ, και σε διεθνή διαδικτυακή διαφήμιση της H&M, ενώ πρόσφατα το “Charmed” ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια streams!

Το Adagio είναι πλέον διαθέσιμο για προπαραγγελία από τη Sub Pop. Οι παραγγελίες του LP θα πραγματοποιούνται από το Sub Pop Mega Mart (Βόρεια Αμερική), το Mega Mart 2 (Ηνωμένο Βασίλειο/ΕΕ) και ανεξάρτητους εμπόρους λιανικής σε όλο τον κόσμο. Θα κυκλοφορήσει σε ροζ διάφανο βινύλιο στη Βόρεια Αμερική και λευκό βινύλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Track Listing:

1. Adagio

2. Ta Vimata

3. Omorfo Mou

4. Baby Brazil feat. Las Palabras

5. Can I Say

6. 80 Days

7. Too Poor

8. Corfu

9. Caravan