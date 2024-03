Η Σtella γιορτάζει τα δέκα χρόνια από την επίσημη κυκλοφορία του Picking Words, με μια μεγάλη επετειακή συναυλία στο Gagarin 205!

Δέκα χρόνια από το πρώτο επίσημο single που έβγαλε στην Inner Ear Records το 2014, ένα αυθεντικό ανεξάρτητο ραδιοφωνικό/συναυλιακό hit με το οποίο εγκαινίασε μια πολυδαίδαλη δισκογραφική δραστηριότητα γεμάτη συνεργασίες, περιοδείες και μεταμορφώσεις. Μια πορεία που την οδήγησε στο περσινό “Up and Away” της SUB POP Records και ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον!

Η ιστορία της Σtella όμως ξεκινάει ακόμα νωρίτερα, όταν από το 2011/2012, με guest συμμετοχές σε κυκλοφορίες και live συγκροτημάτων όπως οι Expert Medicine και My Wet Calvin, το Holding Grass των Fever Kids (του τότε alter ego της, με τον Αλέξη Ζαμπάρα) στο heavy rotation του Εν Λευκώ αλλά και τον κομήτη Detox ως online self-release, η Στέλλα Χρονοπούλου (πριν ακόμα βάλει το αρχικό Σ στο Stella) άρχισε να συστήνει στο ελληνικό κοινό το χαρακτηριστικό καλλιτεχνικό της ύφος.

Αρκετά γρήγορα έφτιαξε το δικό της συγκρότημα, προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Inner Ear υπογράφοντας συμβόλαιο για δύο δίσκους και ηχογράφησε το ντεμπούτο άλμπουμ της που θα περιελάμβανε τόσο το Picking Words όσο και τα Detox, The Map, Made To Attack και πολλά άλλα, με εξώφυλλο την εμβληματική κίτρινη πυραμίδα από ζελέ.

Παράλληλα, συνεργάστηκε με τον Nteibint σε τέσσερα δικά του dance singles στην Βελγική Eskimo Recordings αλλά και στο Works For You του 2017, τον δεύτερο δίσκο της Στέλλας στην Inner Ear, αυτή τη φορά με την ίδια να φιγουράρει στο front cover ως ninja!

Όσο όμως η συναυλιακή της δραστηριότητα εντός κι εκτός Ελλάδας είχε ήδη αρχίσει να εντείνεται και νέες συμμετοχές σε τραγούδια των Sillyboy, S.W.I.M. και Man from Managra ή το soundtrack της μικρού μήκους ταινίας Copa Loca του Χρήστου Μασσαλά συνέχιζαν να την βάζουν στη διαδικασία πειραματισμού με νέες καλλιτεχνικές επαφές, η ίδια αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα, ηχογραφώντας τον τρίτο ολοκληρωμένο δίσκο της μόνη της και μάλιστα για την διεθνή δισκογραφική εταιρία Arbutus Records από το Μόντρεαλ του Καναδά, στέγη – μεταξύ άλλων – των Grimes, Sean Nicholas Savage, Tops, Better Person και Blue Hawaii!!

Τότε ήταν που γνώρισε και τον Άγγλο παραγωγό Redinho και συνεργάστηκαν σε αυτό που θα αποτελούσε αργότερα τον κορμό του Up and Away, του τέταρτου δίσκου της, δημιουργώντας από κοινού (μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου) έναν σχετικά διαφορετικό – αρκετά πιο οργανικό – ήχο, βρίσκοντας νέο καταφύγιο στην θρυλική SUB POP και βομβαρδίζοντας λίγα χρόνια μετά το spotify με το “Charmed”, των πολλών εκατομμυρίων streams, ως πρώτο single.

H Σtella είναι πλέον περιζήτητο διεθνές indie act, οι περιοδείες της γίνονται sold out, το παγκόσμιο ραδιοφωνικό airplay της (μεταξύ πολλών άλλων και στην επίσημη playlist του BBC Radio 6) συνεχίζει εντυπωσιακά, στο πιο πρόσφατο single της “Girl Supreme” συνεργάζεται με τον Edmund Irwin-Singer των Glass Animals σε μίξη και additional production ενώ το καλοκαίρι του 2024 αναμένεται γεμάτο από ενδιαφέρουσες εμφανίσεις σε headline events και φεστιβάλ ανά την Ευρώπη.

Με νέα σύνθεση πάνω στη σκηνή του Gagarin 205, αυτή αναμένεται να είναι για την Σtella η πιο μεγάλη ever προσωπική συναυλία της στην Αθήνα, ανατρέχοντας σε τραγούδια από ολόκληρη την δεκαετή δισκογραφία της και κυρίως γιορτάζοντας μαζί με τους διαχρονικούς φίλους της μουσικής της το συναρπαστικό ταξίδι που ξεκίνησε γι’ αυτήν τότε, με την κοσμική συγκυρία που γέννησε το Picking Words.

Μαζί της θα εμφανιστούν οι μουσικοί:

Βελισσάριος Πράσσας – Μπάσο

Ηλίας Αρωνίδης – Τύμπανα

Οδυσσέας Τζιρίτας – Κιθάρα

Ορέστης Μπενέκας – Πλήκτρα

Χρήστος Σκόνδρας – Μπουζούκι

Σάββατο 23 Μαρτίου 2024

Ώρα έναρξης: 21:00

Gagarin 205

Λιοσίων 205, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 4112500



Προπώληση: €16

Tαμείο: €18

Προπώληση: more.com