Η Σtella μοιράζεται σήμερα, το “Omorfo Mou”, το πρώτο αμιγώς ελληνικό κομμάτι που έχει γράψει και θα περιλαμβάνεται στο νέο της album, Adagio, που θα κυκλοφορήσει στις 4 Απριλίου 2025, σε CD/LP/DSPs από τη Sub Pop.

Το άκρως χορευτικό και κολλητικό “Omorfo Mou” μπλέκει ηχητικά κάποια παραδοσιακά στοιχεία της ελληνικής μουσικής με το γνώριμο ποπ στυλ της Σtella. Δεν θα είναι το μοναδικό ελληνόφωνο κομμάτι του δίσκου, αφού στο Adagio θα ακούσετε και το μελωδικό “Ta Vimata” (Τα Βήματα), μια διασκευή ενός αγαπημένου κομματιού της Σtella, που ερμήνευσε πρώτη η Λίτσα Σακελλαρίου το 1969, και αποτελεί μέρος του ελληνικού Νέου Κύματος.

Τον Ιανουάριο του 2025, η Σtella κυκλοφορήσει το πρώτο κομμάτι του ομότιτλου δίσκου, το “Adagio”, μία ωδή στον αργό ρυθμό και την ανάγκη να επιβραδύνουμε, στην εποχή της στιγμιαίας ικανοποίησης—την επιθυμία να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αφήσουμε τον κόσμο να έρθει σε εμάς.

Το Adagio είναι πλέον διαθέσιμο για προπαραγγελία από τη Sub Pop. Θα κυκλοφορήσει σε ροζ διάφανο βινύλιο στη Βόρεια Αμερική και λευκό βινύλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Track Listing:

1. Adagio

2. Ta Vimata

3. Omorfo Mou

4. Baby Brazil feat. Las Palabras

5. Can I Say

6. 80 Days

7. Too Poor

8. Corfu

9. Caravan