Κυκλοφορεί το “δικαστικό δράμα” που εξελίσσεται στο επίσημο βίντεο για το “The Truth Is” της Σtella, που αποτελεί το τρίτο single της από το “Up and Away”, το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας στην ιστορική Sub Pop.

Το τραγούδι αποτυπώνει τα αντικρουόμενα συναισθήματα της αγάπης, καθώς ο έρωτας μας κατακλύζει με τρόπους πέρα από την κατανόηση ή τον έλεγχό μας, και με τον στίχο “alright, but still I miss you every night”, απευθύνει στους ακροατές του ένα μήνυμα αποδοχής αυτής της έντονης εσωτερικής πάλης.

Το γλυκόπικρο και ιδαίτερο βιντεοκλίπ βασίζεται σε μια ιδέα της Σtella (η οποία εμφανίζεται και στον ρόλο της “στενογράφου”) και σκηνοθετήθηκε από τον Γρηγόρη Ρέντη. Το πρωταγωνιστικο ζευγάρι υποδύονται οι χορευτές: Ιωάννα Τουμπακάκη και Γιώργος Κοτσιφάκης.

Το “Up and Away” θα περιλαμβάνει το “The Truth Is”, το “Charmed” και το ομώνυμο κομμάτι “Up and Away” και θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουνίου 2022 παγκοσμίως από τη Sub Pop. Ηχογραφήθηκε μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου μαζί με τον Άγγλο παραγωγό και βασικό μέλος των Swet Shop Boys, Redinho και θα αποτελεί τη δεύτερη διεθνή δισκογραφική δουλειά της Σtella.

…every night ooo…

the truth is

that i feel alright

but still i miss you

every night ooo…

the truth is

that i feel alright

but still i miss you

every night ooo…

…every night…

i woke today and

didn’t have a clue

why we’re apart

and so untrue

i woke today and

didn’t have a clue

why we’re apart

and so untrue

if circumstances

didn’t treat us right

it’s now the time

to realise

the truth is

that i feel alright

but still i miss you

every night ooo…