Η κλασική μουσική με τον 11χρονο συνθέτη και πιανίστα Στέλιο Κερασίδη, συναντά την pop μουσική με την viral popstar Κατερίνα Στικούδη και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό!

Οι δύο καλλιτέχνες επιλέγουν να συνεργαστούν στο διαχρονικό χριστουγεννιάτικο classic “Have Yourself A Merry Little Christmas”.

Το «Have Yourself a Merry Little Christmas» γράφτηκε από τον Χιου Μάρτιν και τον Ραλφ Μπλέιν και τραγουδήθηκε πρώτη φορά το 1944 στο μιούζικαλ «Meet Me In St. Louis» του Βινσέντε Μινέλι, από την θρυλική Τζούντι Γκάρλαντ.

Το 1957, ο Φρανκ Σινάτρα ζήτησε από τον Χιου να αλλάξει ξανά κάποιους στίχους ώστε να ταιριάζουν με τον τίτλο του δίσκου του που ήταν «A Jolly Christmas». Το «Until then we’ll have to muddle through somehow» αντικαταστάθηκε από το «Hang a shining star upon the highest bough», μετατρέποντας τελικά το τραγούδι, σαν μια γιορτή του παρόντος και όχι μια προσμονή ενός καλύτερου μέλλοντος όπως είχε ξεκινήσει.